約2辣模「大尺度外拍」　壁咚摸腰拍屁股...東窗事發抬出老爸

▲北市黃姓業餘攝影師遭2辣妹指控，約外拍沒付拍攝費還伸鹹豬手。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者黃宥寧／台北報導

北市黃姓業餘男攝影師，同一天連約2辣摸於劍潭民宅大尺度外拍，但黃男因拍攝費問題與A女爭執，搶走A女手機；B女則是在拍攝時被壓牆摸胸、摸臀。2辣模憤而提告，士林地院審理後，依強制罪、性騷擾罪判黃男拘役80天可易科罰金8萬元。

判決指出，28歲黃男，前年11月27日上午10時許約薔薔（化名）到士林區劍潭路民宅僅穿內褲大尺度外拍，但過程中薔薔因質問黃男之前積欠拍攝費用什麼時候給，黃男火大雙方爆衝突，薔薔正想拿起手機報警時，卻遭黃男搶走手機離開，隨後黃更向警方謊稱撿到手機並交給警方處理。

同日中午黃男又約第二位辣摸芝芝（化名）大尺度拍攝，但黃男見芝芝擺出令人血脈噴張動作時，竟忍不住上前將芝芝壓在牆上伸出鹹豬手對她摟腰拍屁股，芝芝當下覺得不舒服並在事後報警。

芝芝、薔薔提告後，黃男坦承犯罪，並表示想和她們洽談和解，但都遭拒。並向法官表示，現在在機車行工作，月薪只有2萬多元，雖然沒結婚但需要扶養老父親。士林地院依強制罪判處拘役50天、性騷擾罪判處拘役40天，合併應執行刑80天，得易科罰金。全案可上訴。

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