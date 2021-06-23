王世堅批柯文哲輕忽北農風暴　「專業傲慢、一被誇屁股就翹起來」

▲柯文哲視察北農。（圖／北市府提供）



記者蔡文鈴／台北報導

北農爆出群聚感染，截至目前為止以54人確診。對此，台北市議員王世堅表示，北農風暴完全是過度輕忽、錯失良機，痛批柯文哲不要再專業的傲慢。

王世堅22日於政論節目表示，疫情爆發初期大家本來認為柯文哲表現還不錯，因為柯文哲本身有醫學專業的背景，但柯文哲優越感作祟，一被誇屁股就翹起來，得了意就忘了形！

王世堅認為，柯文哲犯了專業的傲慢，他以為他是專家他說了算，但不是只有柯文哲一人是醫學專家，整個防疫中心、社會上有更多專家，「不是你柯文哲一人說了算。」

王世堅批評，這次的北農風暴柯文哲更是錯失良機，早於5月北農傳出零星確診個案時，就要求疫調匡列快篩、擴大交易空間、消毒、分流等因應措施，如果當時這麼做，不至於現在這麼慘。台北市除了北農，還有漁產、畜產、花卉共四大公司，如果柯文哲都以北農的態度面對，疫情將一發不可收拾，無法想像。

王世堅呼籲，如果柯文哲承認北市府人力不足、疲於奔命、資源不足的話，那就趕緊請中央引進中央資源進駐北農，「不要偏聽，不要再有專業的傲慢！」

▼北農攤商快篩。（圖／記者黃克翔攝）



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