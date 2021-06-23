朱立倫要中央效仿南韓　與美合作「爭取國際疫苗代工」

▲朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

衛福部長陳時中日前證實，AZ疫苗研發團隊去年曾來台談代工，台灣希望代工1億劑，但對方希望3億劑起跳，會把生產線占滿，最後沒談成。如今，台灣疫苗短缺，美國、日本、立陶宛相繼捐疫苗。對此，國民黨前主席朱立倫認為，台灣應與美國合作，全力爭取國際疫苗代工，疫苗供應無虞才是回到正常生活的關鍵。

朱立倫表示，台灣這波疫情陷入疫苗短缺、經濟困頓、數百條人命犧牲的困局，民進黨政府誤判情勢，國家疫苗戰略嚴重錯誤要負最大責任，「亡羊補牢，除了國際友人美國、日本、立陶宛伸出援手捐贈疫苗給台灣、及我國自行採購疫苗外，台灣應該全力爭取國際疫苗代工！」

朱立倫指出，台灣去年已經白白失去AZ三億劑疫苗的代工機會，無論去年錯過的原因是什麼，這次千萬不能再錯過，政府應效法他國完整的疫苗戰略，例如韓國除了爭取進口與代工，更透過企業穩定投資與自主研發，期望成為全球疫苗生產中心，南韓總統文在寅近日更以國家元首的高度赴美談判，成功爭取到莫德納疫苗代工，創造政府、產業與人民的三贏局面。

朱立倫再指，美國總統拜登6月初才宣告，延續美國在二次世界大戰時擔任「民主的兵工廠」角色，要讓美國成為全球的「疫苗兵工廠」，台灣除了感謝美國捐贈疫苗，對台灣的重視與幫助，更完全有能力與美國並肩合作，成為世界疫苗供應鏈的一環！

朱立倫強調，不用懷疑台灣疫苗代工的實力，台灣多家生技公司在醫藥代工上具備堅實技術，產能也絕對不是問題，只要政府不要有預設立場或政治算計，不獨厚特定廠商、大家一起來，也別再去管「會不會有誰不喜歡」的政治干預，全心全意從專業與人民福祉來考量，趕緊全力爭取美國的「疫苗代工」，亡羊補牢，台灣仍有機會在國家疫苗戰略上扳回一城！