「商務泡泡先行」　朱立倫籲：放寬法規讓民眾出國打疫苗

▲朱立倫。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

國內疫苗短缺，傳出有旅行社開出出國打疫苗團。不過，交通部觀光局強調，去年3月就公告旅行社暫停組團出國旅遊，組團出國打疫苗違法，情節重大者廢止營業執照。對此，國民黨前主席朱立倫呼籲，全球解封中，商務泡泡先行。

朱立倫16日在臉書表示，世界先進國家因為疫苗充足，施打率高，已開始逐步解封，甚至歡迎外國朋友到該國打疫苗，面對國內疫情嚴峻又欠缺疫苗，自然引發部分國人希望出國打疫苗的想法，尤其暑假即將到來，旅行業者也想在困境中找些商機。

朱立倫認為，政府應該用正面的態度面對，當政府無法保護人民，人民當然有自救的權利，放寬法規開放民眾出國打疫苗，一則緩解國內的防疫壓力，又可些許幫助航空及旅行社業者，過去台灣醫療水準全球著稱，每年來台醫療觀光的人數都達至少3萬人以上，而今台灣疫苗短缺，實在不必禁止旅行業者組團出國打疫苗。

朱立倫還說，全球逐步解封之際，台灣應該開始建立「疫苗護照」的制度，至少先從商務活動開始施行。讓疫苗護照規定跟國際接軌，只要能提出國際認可的疫苗証明加上通過核酸檢驗，就能放寬隔離的規定，「全球逐步解封中，我們的商務泡泡可以先行」。