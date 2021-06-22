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北市開罰禾馨、好心肝　時力反批指揮中心「只會發疫苗」

▲▼新冠肺炎疫苗 台北市好心肝診所 遭爆料安排一般民眾打疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市好心肝診所。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

近期台北市發生多起疫苗施打亂象，時代力量黨主席、立委陳椒華22日表示，好心肝、禾馨等醫療院所違規施打事件，遭到台北市政府依據傳《傳染病防治法》開罰30萬至200萬元，卻不見中央流行疫情中心有任何行政處罰宣示，質疑指揮中心只會發放疫苗，卻不訂定相關管理規範。

陳椒華與時代力量台北黨部副執行長劉仕傑22日召開「從好心肝到禾馨診所，請北政府儘速補強缺失，徹底遏止臺北特權疫苗亂象 」線上記者會，呼籲北市府在疫苗控管、配發等疫苗施打計畫需加緊補強缺失，從制度面遏止特權疫苗接種亂象。

陳椒華表示，針對目前引發社會高度爭議的中央級民代、台北市政府及禾馨診所三方說詞不一的特權疫苗事件，她要求中央及地方政府應該明訂規劃及施行方式，避免再度發生違規及失信於民事件。

陳椒華說明，近期特權疫苗亂象引起社會各界不滿，中央疫情指揮中心應該清楚說明疫苗施打順序，地方政府也應該確實執行。

談及好心肝及禾馨等醫療院所發生特權疫苗施打事件，陳椒華指出，台北市政府依據《傳染病防治法》開罰30萬至200萬元，但是事件發展至今，卻不見中央疫情中心有任何行政處罰宣示。

陳椒華說，目前各縣市爆發多起特權疫苗施打事件，質疑指揮中心只會發放疫苗，卻不必訂定相關管理規範，包括造冊、說明及相關處罰事宜。

劉仕傑指出，從西園醫院、好心肝診所、士林長照機構到禾馨診所，近期台北市發生多起疫苗施打亂象，出現眾多制度面缺失，包括疫苗施打準備不足、事前無造冊、限期拚施打率等。

劉仕傑表示，隨著國內疫苗配發及未來疫苗種類增加，台北市在疫苗控管、配發制度等疫苗施打計畫上，需緊急從制度面補強缺失，才不會讓爭議一再衍生。

劉仕傑也說，台北市議會應儘速組成專案小組，並調閱市府資料，向市民釐清究竟有無中央及地方民代介入疫苗派發過程，台北市政府更應該一併公佈北市內醫療機構施打狀況。

陳椒華強調，台北市政府必須要針對近期疫苗施打亂象有更積極作為，各地方政府也應該確實遵行中央指揮中心的疫苗配發及施打指示，時代力量堅決反對特權疫苗施打亂象，中央及地方政府都責無旁貸。

好心肝診所爆出私打疫苗爭議，日前經過北市政風處調查，好心肝2家診所施打對象大多非一至三類，各開罰新台幣200萬元。針對禾馨裁罰部分，台北市副市長黃珊珊22日下午指出，禾馨旗下4家診所總計裁罰230萬元，同時終止疫苗合約診所資格。

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