日本下防疫禁酒令　東奧卻跟酒商簽贊助約　考慮「場內賣酒」！

▲東京奧運考慮在場內販售酒類飲料。（示意圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

日本包含東京在內的9個都道府縣剛解除緊急事態宣言，其中7個地區改實施「防止蔓延重點措施」，禁酒令也未完全解禁。不過如今卻傳出，東京奧運因為已經和酒商簽訂贊助合約，因此打算在比賽會場內販售酒類飲料，此舉直接遭外界批評是「雙標」行為，甚至棄國民性命安全於不顧。

▲東京即將於7月23日正式登場。（圖／路透）



根據《共同社》報導，不論是緊急事態宣言或是防止蔓延重點措施，日本當局皆對餐廳實施一定的飲酒管制，但因為東京奧組會先前已經與知名啤酒廠商簽訂贊助合約，對方取得場內的獨家酒類販售權，奧組會只好考慮開放在東奧會場販售酒類。事實上，東奧才剛決定，如果比賽舉辦當下並非緊急狀態宣言，將開放1萬人入場觀賽。

東京奧組會表示，如果奧運舉辦期間並未發布緊急事態宣言，且開放觀眾入場，將會參考防疫政策與各地方政府的規定來商討是否販售酒類。另外，奧組會預計於本周發布觀賽指引，要求民眾在入場觀賽後要直接回家，且不要提早到場或是延後離開會場，更不要在返家途中飲食。

▲日本各地針對販售酒類的餐飲店實施不同程度的禁酒令。（圖／路透）



此舉隨即遭到各界反彈，執政黨自民黨幹事長二階俊博直批，應該要全場禁止飲酒才對。立民黨代表枝野幸男更表示，許多餐飲業者竭盡全力配合政府的防疫政策，即使業績備受打擊也堅持禁酒令，結果將集結1萬人的東奧比賽會場竟然打算賣酒，簡直不敢置信，他更痛批，東奧組委會此舉根本就是犧牲全國民的健康與性命。

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