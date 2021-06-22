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「寶雅線上買」6／23上線　消費滿199元免運、限定色iPhone天天送

▲▼免出門！「寶雅線上買」6/23上線 。（圖／品牌提供）

▲寶雅線上買即將上線，提供給消費者更便利服務。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近來因疫情影響，多數消費者選擇減少外出，轉向線上購物，為此美妝生活通路寶雅也正宣布進軍線上零售，寶雅線上買明日正式上線，提供給消費者隨時在線的網購服務，為歡慶6/23開站祭出10大優惠，購物消費滿199元，運費免費幫你出。

▲▼免出門！「寶雅線上買」6/23上線 。（圖／品牌提供）

寶雅繼行動支付後，為滿足民眾便利購物需求，線上買將在明日（6/23）正式開站上線，除了祭出消費滿額免運優惠外，更有千元折價券免費領、滿額獨家贈禮及加碼推出天天抽出一台限定色iPhone大方送等活動。

▲▼免出門！「寶雅線上買」6/23上線 。（圖／品牌提供）

▲巴黎萊雅 溫和眼唇卸妝液 125ml，原價299元， 破盤價3件379元。

此外，更針對疫情推出安心防疫專區、家居生活品類專區、美妝保養專區，每周更準備破盤人氣商品，各類人氣美妝下殺3折起，寶雅整合線上線下點數共同累計，提供更多會員專屬優惠。

▲▼免出門！「寶雅線上買」6/23上線 。（圖／品牌提供）

除了寶雅，屈臣氏也提供多種消費模式讓民眾安心免出門，建議可善用網路商店和兩大平台外送服務，外送服務人員皆遵循門市防疫措施，以減少傳播風險

即日起至6/25屈臣氏網路商店也推出「618大促有夠嗨」優惠活動，週週精選商品下殺5折起，600件商品任選買一送一，結帳輸入「2106」更可現折50元。

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