外出到超商購物卻遲未回家　警搜尋竟發現他半身插進埤塘

▲楊男外出購物因恍神跌入埤塘。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢區58歲楊姓男子21日前往附近商店購物，因遲遲未歸，家人擔心身體狀況不佳的楊男出了意外乃報警協尋，警方了解狀況後，立即至民眾住家附近搜尋，眼尖員警終於在埤塘內發現載浮載沈的楊男，員警陳彥佐立刻以岸邊繩索挽住身體，滑向水邊慢慢將楊男自水中救起，同時通知消防救護人員到場協助，送醫救治後已無大礙。

▲員警身上繫繩緩入邊坡緊急搶救。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局青埔派出所員警陳彥佐、李郁筠昨日下午14時許接獲報案，稱其舅舅（楊男）散步至附近商店購買物品卻許久未返家，因身體狀況較差，深怕發生意外，故尋求警方協助。警方了解事情始末後，立即派遣多名員警至民眾住家附近搜尋，眼尖員警終於在中壢區領航北路與春德路附近發現楊男已半身沉入埤塘中，表情十分痛苦，員警陳彥佐見情況危急二話不說立即解開槍腰帶，繫著埤塘邊找到的繩索，跳下邊坡慢僈將楊民拉出埤塘中，並通報救護前來協助再立即送往部立桃園醫院救治，所幸楊民只有皮肉傷並無大礙，結束一場虛驚。

▲將救起的楊男送醫救治。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，楊民疑似因精神恍惚，才不慎摔落埤塘，所幸埤塘內雖有流水但不大，楊民也只有皮肉傷，送醫後已無大礙，其家人表示，楊民平常會自行至住家附近散步或找友人聊天，但不知為何會掉到埤塘中，很感謝員警並及時救。

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