婚禮前3天！閨密揪尪打「分手砲」　新娘慘穿「原味戰袍」崩潰了

▲國外一名人妻在婚禮時，得知遭準老公與閨密聯手背叛，身上的婚紗更成為「不倫證據」。（示意圖，PhotoAC）

圖文／鏡週刊

一場最富心機的婚禮鬧劇！兩性專家欣西亞在節目上透露，老公在國外曾參加一場令他印象深刻的婚禮，新娘在婚禮上開心介紹身上的婚紗是由閨密親手替她量身設計，未料下秒這份別具意義的新婚禮物卻成了羞辱意味濃厚的武器，令新娘瞬間崩潰不已。

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兩性專家欣西亞在節目《新聞挖挖哇》分享丈夫在國外參加過的一場婚禮，當時新娘穿著一襲優雅的婚紗現身，一邊向在場親友介紹這套婚紗是由自己的設計師好友所設計。宴會席間，這位設計師代表致詞，一邊回憶起往事，笑稱在學生時代，也曾偷偷暗戀過新郎，感嘆緣分的巧妙。沒想到這名閨密，接下來卻抖出驚人的祕密。

閨密笑笑自陳， 與新郎有過一段情 ，但自己當初選擇成為設計師，新郎認為這份職業收入不穩定，渴望擁有一個穩定家庭的男方，最終因此娶了新娘。閨密說，為了獻上自己的祝福，在婚禮前3天整理了與新郎的不倫關係，心機補刀：「這也是我送給你們的禮物。」不過，最令人意想不到的是，對男方餘情未了的閨密，竟向新郎提出「分手砲」的要求，甚至還將自己親手設計給姐妹淘的婚紗當成「戰袍」，穿上白紗與他翻雲覆雨，再「原汁原味」送給新娘。

閨密的炸彈宣言令全場詫然，新娘得知不堪事實後氣得扭頭走人，最後婚禮告吹，就連主持人鄭弘儀也對閨密破壞婚禮的行為感到吃驚，直呼：「這有夠狠！」



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