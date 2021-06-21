侯友宜公布9萬人快篩結果　一張圖看35天找出熱區陽性1112人

▲新北廣設社區篩檢站，篩出1112人陽性。（圖／新北市政府提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市21日新增本土病例38人，創三級警戒以來新低，市長侯友宜在防疫記者會中公布自5/17統計至6/20的快篩結果，35天以來總共篩檢90001人，找出1099人陽性，其中90%以上都是無症狀確診者，他也強調，目前還沒有條件談解封，仍要持續透過廣篩找出潛藏社區的無症狀確診者。

侯友宜表示，前兩天因為是假日，出來快篩的人數略有下降，昨天篩了2821人，找出9人確診，陽性率0.3%。另外，自5/17統計至6/20，35天總共篩檢了90001人，快篩陽性數1112人，陽性率1.2%，其中90%以上都是無症狀確診者，因此儘速阻止隱形傳播鏈的傳播仍非常重要。

新北市20日新增38例確診個案，侯友宜說明，有23人是家戶感染，5人在職場染疫，其中與北農群聚有關的有3人、交通服務業1人、公司1人；醫院、機構則有7人，不明感染源有3人。

針對北農群聚感染事件已有45人染疫，其中高達21人設籍新北市，由於新北果菜市場約有10%的交易與北農互相流動，侯友宜宣布，機動快篩隊明天起進駐板橋、三重批發市場，為員工、行口攤商、板車及卸貨工等近1800人進行第二次快篩，並爭取第一線人員優先施打疫苗。

至於各行政區的疫情變化，侯友宜也公布5/1至6/20的確診者發病日統計，可以看到曲線緩緩往下降，表示疫情慢慢受到控制、穩定往下走，但他提醒，目前新北完全沒有放鬆本錢，仍要繼續控制好疫情。

雖然新北市本週起，各區確診數都有往下走的趨勢，但侯友宜特別提醒，像是土城、三峽、深坑等地區，疫情有往外發展跡象，還在可控範圍；至於金山區上週有家庭群聚7人家染，啟動機動快篩後再篩出5人確診，「只要清乾淨，金山地區就沒有問題。」