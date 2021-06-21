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確診數下降「死亡率卻飆至4.04%」！10天就增加1%　網揭上升主因

▲▼COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO指出，死亡率已經飆破4%了。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

今（21）國內新增75例COVID-19本土病例，與20例死亡，確診數掉回雙位數，不少民眾開心防疫有成，但有網友表示，疫情爆發後這一個多月來，每天都很關心確診死亡的個案，自2020年起死亡病例累計569例，原PO計算後有驚人發現，死亡率竟高達4.04%。對此，網友驚呼「破10%就跟SARS一樣了」。

該網友在PTT發文，從6月初就很關心新冠疫情死亡的案例，雖然現在確診數每天都在下降，但死亡率不但沒下降，還不斷升高，他從6月11日開始觀察，當時死亡率是3.08%，之後一路往上升，今日死亡率甚至飆至4.04%，「死亡率持續上升中現在破4%了，有沒有八卦？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲短短10天，死亡就增加近1%。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們回應，「忙著解封，現在沒空」、「不知道為什麼總有『實際數字不止這些』的感覺」、「世界各國第一波疫情死亡率破40，你怎麼不提」。也有網友認為，因為很多死亡個案的長者本身就有一些慢性病，相較於年輕人，也比較容易確診，「起初那一波茶室的，都是老人」、「很簡單，年輕人確診數不夠多」。

指揮中心發言人莊人祥於6月初時表示，有將近9成屬於60歲以上較年長者，其中80歲以上占31%，70～79歲約30.8%，60~69歲占28.2%，死亡個案主要是高齡之外，還有慢性病史，到院前死亡者也多是高齡加上有糖尿病或者其它慢性疾病，這也是目前看起來感染後死亡比較高的原因。

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