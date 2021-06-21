傳播妹睡醒「有東西流出來」崩潰　他回：又不是第一次...代價出爐

▲琳琳跑趴睡醒後，驚覺下體「有東西流出來」，怒控余男睡姦，法院依趁機性交罪判刑。（示意圖，非新聞當事人／視覺中國CFP）

記者羅志華／綜合報導

余姓男子在2018年7月間找傳播妹琳琳（化名）開趴，一夥人從KTV唱到旅館續攤，不料余男竟趁對方昏睡之際無套性交，直到琳琳睡醒後，感覺下體「有東西流出來」，才驚覺自己受害，事後向余男討公道時，對方竟回2人也不是第一次了，讓她氣得提告，法院一審依趁機性交罪，判余男3年6月，二審台中高分院判3年3月。

琳琳控訴表示，那天醒來她發現自己衣衫不整，感覺被怎麼樣了，「發生性行為的人都知道，我有感覺他的精液流出來，因為他沒戴保險套」，事後向余男傳訊表達不滿，痛訴「你把我當朋友，然後睡姦你朋友」、「朋友睡著是顧他不是幹他吧？」、「我睡死了，請經過對方同意，謝謝」。

余男則回覆，「看妳，妳要多一個朋友，還是多一個敵人，而且我們發生關係不是第一次，我也沒強迫妳」、「我想我們之間就有關係過了阿」。

余男表示，他是與琳琳合意性交易，當下對方意識清楚，是後來加碼要錢不成才翻臉；法院審酌雙方訊息，認為琳琳質疑遭睡姦，余男從頭到尾都沒否認，且依陪琳琳去醫院驗傷的親友證詞，顯見她有精神不穩、情緒激動等受害反應，驗傷結果也證明受到性侵。

而余男案發時所開的趴，是多人歡唱的場合，除與一般性交易情境不同外，他在過程中曾離去好幾小時、回頭才與琳琳發生性行為的過程，也看不出是約好的性交易，另外，余男反控琳琳是要不到錢才翻臉，但訊息中從來沒提到錢的事，法官認定余男趁機性交犯行明確，依法判刑；檢察官另起訴余男下藥，此部分因證據不足、判無罪。

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