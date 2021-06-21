快訊／中央同意　柯文哲提新戰術：北農4000人全部抓來打疫苗

記者黃巈禾／台北報導

針對北農群聚確診，台北市長柯文哲21日在記者會上表示，上周六成立專案小組處理，現在有一個新的想法，北農大概員工500人，還有一些委外廠商，還有中南部承銷商加一加約計4000人，若要每周快篩可能太慢，因此在經過討論後有一個新戰術，就是全部抓來打疫苗。

柯文哲指出，北農有很多中南部上來，在台北市各地區批發，之前就傳出零星感染案例，在上周端午連假啟動快篩專案，完成依些人，但因為流動性太大，陸續傳出感染案例。

柯文哲提到，後來發現北農有一個問題，過去疫調以戶籍為根本，但北農狀況完全不適用，北農目前為止感染確診，台北市佔不到一半，基隆、新北等其他縣市佔一大多，來北農上班，但戶籍不是在台北市，疫調的時候就發現這種跨縣市，這是一個問題。

柯文哲提及，上周六成立專案小組處理，現在有一個新的想法，北農大概員工500人，還有一些委外廠商、中南部承銷商加一加4000人，若要每周快篩，乾脆就把這4000人全部打疫苗解決掉了。

柯文哲說，北農用一個新的戰術，用打疫苗的方式圍堵疫情擴散，與其做快篩，不如疫苗打完，之前已經做過快篩抓來疫苗打一輪，這個新戰術也跟中央指派醫福會執行長王必勝昨天晚上討論過，後來中央也表示同意。

副市長黃珊珊補充說明，21日下午會設立快篩站，針對場域裡面有零批場確診個案，接觸者還要做第一次快篩，篩過的21日下午開始打疫苗，大約200、300位，22日會把500名員工打完疫苗，用中央同意熱區增配10％疫苗支應。