LIVE／北農群聚「百人急篩檢」、士林爆47確診3死　柯文哲親上火線

記者袁茵／台北報導

台北市士林某長照機構20日被爆出，31名住民、16名工作人員陽性確診，其中3名住民已經死亡，疑似有隱匿疫情等狀況；同一天台北市市場處也公布，北農20名員工、18位批發市場、零批場攤位承銷商確診，據了解還有7名派遣工也確診，但未列入計算當中。面對2起群聚案件，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊緊急召開記者會，《ETtoday新聞雲》全程直播。

台北市政府18日宣布，因應北市疫情趨於穩定，北市自5月起每日召開防疫因應記者會，將於19日起，不再固定於每日下午3點30分定時召開，彈性調整記者會時間。但就在市府20日沒召開記者會的首日，台北市就發生士林某長照機構群聚、北農群聚擴大，因此台北市政府緊急於21日上午9時30分左右對外公布，柯文哲與黃珊珊在11時30分召開防疫因應記者會對外說明。

▲台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

對於士林長照機構群聚一事，台北市衛生局20日傍晚也緊急對外表示，該機構在6月8日有一名長者身體不適送醫，篩檢結果呈陽性，馬上進行全員快篩，檢測出1位長者快篩陽性，6/12晚間另一長者出現身體不適，送醫篩檢結果呈陽性，衛生局14日晚上偕同醫院感管師至機構實地訪查，即刻安排機構全面普篩，針對現有住民及在職工作人員共74人採檢，結果有25位陽性確診。

但事隔不到一小時，台北市衛生局簡任技正王素琴受訪時提及，該機構之前就陸續有住民確診，但機構並沒有通報、清空住民和清銷，6月14日有家屬舉報，才發現該機構隱匿疫情，加上後來檢出的25人，還有其他22人確診，總共累計47人陽性，包含31名住民和16名工作人員，其中3住民已死亡。

此外，台北市產發局市場處也於20日晚間表示，原有19位確診者，其中9位非設籍台北市，北市已於上週與新北及基隆跨縣市合作，掌握確診者完整疫調結果與足跡，並透過台北市精準疫調計畫進一步找到一位確診者，提前匡列阻斷擴大感染，故總計20位確診者，目前其他所有接觸者PCR檢查均為陰性；另外還有在批發市場、零批場攤位承銷商共18位確診，也將將同步展開精準疫調及管控。

據了解，除了市場處公布的20名員工、18位批發市場、零批場攤位承銷商確診外，還有另外7名派遣工也確診，但未列入計算當中，因此北農工作場域共計45人確診，台北市副市長黃珊珊與防疫團隊於21日前往一市場勘，並將設置快篩站，提供承銷人就近篩檢，以穩定台北與中南部地區蔬果批發正常運作。