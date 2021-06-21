稚兒秒回「要打疫苗」原因　醫超感動！預言大規模接種莫德納光景

▲全台15日起大規摸接種AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

全台15日起大規摸接種AZ疫苗，卻陸續傳出猝死案例，引起民眾恐慌，甚至出現緩打潮。而兒科醫師楊為傑分享兒子說要打疫苗的原因，讓他直呼很感動。他也說，「我可以先預言：目前不少人在等莫德納，然而大規模施打莫德納之後，『必然』會有人打完疫苗後死亡的『新聞』。」

楊為傑20日在「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」臉書發文，分享上周和兒子的對話：

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楊為傑：如果你們可以打COVID疫苗了，你要不要打？

兒子秒回：好啊。

楊為傑：為什麼你想打？

兒子：因為每個人都打，我們才能恢復正常的生活啊。

「我很感動。一個不到8歲的孩子，都有清楚的認知。」楊為傑說，他無法影響到太多人，但讓他比較欣慰的是，家中長輩包含阿姨、姨父、姑姑、姑丈、伯伯、伯母大多都是願意接種疫苗，而且不挑廠牌的，有時候讓長輩去說服長輩是最有效的。

▼台灣疫苗接種順序。（圖／記者曾筠淇製）



楊為傑表示，某位姨父本來也怕怕的，但他派出爸爸去遊說，因為他們30多年的交情了，講3分鐘就OK了，「我可以先預言：目前不少人在等莫德納，然而大規模施打莫德納之後，『必然』會有人打完疫苗後死亡的『新聞』。」

楊為傑解釋，因每天都會有人死亡，而這些死亡都不一定與疫苗有關，例如每個死亡的人當天都有呼吸，難道可以說呼吸導致他的死亡嗎？然後又有另一波拒打潮。

楊為傑呼籲，請大家停止吵架，您願意施打的，請努力說服身邊的人；您不願意施打的，我們就尊重，把您的名額讓給別人，各取所需，日子總是要繼續過的，不是嗎？台灣人加油！