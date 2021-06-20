北市疫苗系統20日開放預約⋯接種時間竟寫19日　他批：要回到過去？





▲台北市疫苗預約系統時間錯誤，20日開放預約，卻要民眾19日打疫苗。（圖／翻攝自鍾年晃臉書）

記者袁茵／台北報導

台北市政府於日前開放85歲以上長者接種AZ疫苗，17日再降低年齡為80歲以上長者皆可施打，20日下午2時開放第三波疫苗預約，對象為75歲以上長者、65歲以上原住民。名嘴鍾年晃20日發現，台北市預約系統時間錯誤，預約日為20日，接種時間卻是19日，「這樣是要長輩回到過去嗎？」

柯文哲19日與台北市副市長蔡炳坤一同宣布，20日開放第三波AZ疫苗線上預約，只要年滿75歲以上長者，以及65歲以上原住民，只要居住於台北市，無論設籍與否皆可上網預約，並於6月22日、6月23日接種疫苗，如果沒預約的人則是在6月24日接種。

不過，鍾年晃20日下午在臉書提及，「台北市的超爛預約系統，解決塞車問題後，卻出現另一個問題。預約時間是6月20日下午2時，但是接種時間顯示為6月19日晚上7時，這樣是要長輩回到過去嗎？」並附註「#不懂就不要裝會」、「#造冊很難嗎」、「#柯文哲折騰長輩還沾沾自喜」。

此外，也有許多里長反映，北市預約系統塞車。對此，台北市衛生局表示，下午約2時15分因發現有技術問題需解決，暫時關閉系統5至10分鐘，處理完畢後即刻開機，目前系統應無問題。