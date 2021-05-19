蕭美琴替邦交國爭取疫苗　國民黨傻眼

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，國民黨國際事務部指出，若非我駐美代表蕭美琴在接受媒體專訪時坦承，國人根本不會知道，原來截至上星期為止，蔡英文政府對於美方的交涉重點，竟然放在如何協助我邦交國取得新冠肺炎疫苗。

駐美代表蕭美琴14日在雙橡園受訪時表示，「截至上周，駐美處對美方交涉重點在如何協助邦交國取得新冠疫苗，不過台灣發生本土疫情，國人對疫苗期待比較迫切，這周起也非常積極接洽。」

外交部發言人歐江安18日表示，協助友邦取得疫苗與台灣採購高品質的國際疫苗，互不排擠，絕不影響台灣人民施打有效疫苗的權利。

國民黨國際事務部主任李大中強調，從蕭美琴的一席「老實說」可知，蔡政府的對外工作完全本末倒置，沒有國家安全戰略思考，因為對於任何國家而言，確保疫苗供應都是國安層級的大事，我們關心邦交國疫情，但不應先設法協助國際友人而不顧國內疫苗嚴重不足的窘境。

關於蕭美琴表示台灣人接種疫苗意願不高，所以才沒急著洽談美製疫苗運台的事情，李大中表示，台灣人是對AZ疫苗的施打意願不高，不是對美製莫德納、輝瑞疫苗的意願不高，所以蕭的說法有卸責之嫌，也戳破蔡政府「超前部署」的假象。

李大中也說，莫德納疫苗原本就預定6月送抵台灣，民進黨政府到現在才口口聲聲表示，將積極與美方藥廠聯繫，不禁讓國內民眾納悶，這不是衛福部和駐美官員早就該做的事情？駐美官員怎會積極為中華民國友邦爭取疫苗，卻事到臨頭才突然恍然大悟，把確保國內的疫苗取得當成第一要務？

國民黨國際事務部副主任方天賜另指出，我國早已擠身已開發國家之林，但疫苗接種率卻淪為全球末端班，原因之一是疫苗數量極少，這種窘況其實不是一朝一夕，早從去年開始，台灣社會上就出現許多聲音，善意提醒蔡政府不要沈溺於大內宣、自滿於初步的防疫成果；直到這幾天，多家國際媒體也連著點名台灣面臨疫苗嚴重不足的危機，也沒見蔡政府深刻檢討，建議立院疫苗審閱小組與監察委員應積極了解，找到該究責的官員。