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總統打電話來了！96歲貢寮嬤打疫苗　蔡英文關心相約明年再包粽

▲▼蔡英文與「貢寮阿嬤」視訊電話，並約好明年再一起綁肉粽。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文與「貢寮阿嬤」視訊電話，並約好明年再一起綁肉粽。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內進入疫苗大規模施打階段，第一波規畫75歲以上長者進行施打。總統蔡英文19日在臉書貼出與96歲「貢寮阿嬤」通電話的片段，阿嬤在16日去打了疫苗，隔天接到蔡電話問候，阿嬤說，自己早上還去種菜、採竹筍，看起來元氣十足。蔡英文說，阿嬤希望該打疫苗的人趕快去打；她也告訴阿嬤，希望全台所有長輩都去打疫苗，社會也會比較安心。

蔡英文表示，過去好幾年的端午，「貢寮阿嬤」總是會邀請我，和一群好友一起包粽子。阿嬤的粽子很素樸也很美味，總讓我想起家的味道。

她指出，這週三，96歲的「貢寮阿嬤」也去打了疫苗，隔天她透過視訊電話問候時，阿嬤說自己早上還去種菜、採竹筍。畫面中的阿嬤看起來元氣十足，很勇健。

蔡英文表示，阿嬤表達，除了希望該施打疫苗的人，要趕緊去施打，也感謝護理人員和醫生的辛苦。我也跟阿嬤說，希望全台灣所有的長輩都能跟她一樣，都去施打疫苗、能夠安全，社會也會感到比較安心。

最後蔡英文說，除了謝謝阿嬤，她也跟阿嬤相約，今年雖然因為疫情不能包粽，但是明年端午，我們還要一起來包粽。

▲▼蔡英文與「貢寮阿嬤」視訊電話，並約好明年再一起綁肉粽。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

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