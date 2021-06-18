夏至「立竿無影」時間點曝光！台北天文館：6／21將發生特別現象

▲日行跡。（圖／台北天文館提供）

記者彭懷玉／台北報導

熱浪來襲，今年的夏至即將於6/21到來，這天是北半球一年中白晝最長的一天，屆時太陽將會「曬到正頭頂」。台北天文館表示，6/21將發生許多特別的現象，包含「立竿無影」奇景，有興趣的民眾不妨到屋頂陽台試試。

繼端午節立蛋後，最早被確定的24節氣「夏至」即將到來，台北天文館表示，當日太陽行至最北，正午的日影也最短，在北回歸線上甚至會出現「立竿無影」的奇特現象，推估就在當天11點32分。

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天文館指出，夏至是太陽抵達黃經90度的時刻，此時陽光直射北回歸線，當地正午時分的太陽就在正頭頂，因此不會出現影子；位在北回歸線以北，影子會偏向北方，以南則會偏向南方，而且都是全年中影子最短的一刻。此外，夏至也是北半球365天中，白晝最長、夜晚最短的一天，而且緯度越高白晝越長，北緯66.5度以上的極區內則會出現「永晝」的現象。

▲繼端午節立蛋後，6/21又能來玩「立竿無影」。（示意圖／翻攝爆廢公社）

不過，常有人誤解夏至是一年中最早日出與最晚日落的日子，其實不然，以台北為例，日出最早是在6月6日至6月12日之間（清晨5點3分），而日落最晚則在6月26日至7月9日間（晚間6點48分)，這與地球公轉軌道為橢圓形及自轉軸有23.5度傾角等因素有關。

台北天文館也邀請民眾在夏至正午拍下「立竿無影」的畫面，分享在天文館臉書粉絲頁「臺北天文通」上。更多有關夏至的有趣知識，請參閱臺北天文館網站 「網路天文館/天象預報」https://www.tam.museum/astronomy。