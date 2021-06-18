為降低死亡率！指揮中心：6/21起每晚召開線上重症病例諮詢會議

▲指揮中心。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

因應近期本土疫情嚴峻，為利醫療院所照護重症個案、降低死亡率，中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布，將成立「COVID-19重症個案臨床處置專家諮詢小組」，自6/21起定期於週一至週五，每日晚間6時至8時，召開COVID-19線上重症病例諮詢會議，提供各醫療院所臨床重症個案處置意見。

這次成立的「COVID-19重症個案臨床處置專家諮詢小組」，由臺大醫院新竹臺大分院余忠仁院長擔任召集人，邀集全國22位重症個案臨床處置專家擔任諮詢委員，建立COVID-19重症個案處置諮詢平臺，並自6月21日(星期一)起，定期於星期一至星期五，每日晚間6時至8時，召開COVID-19線上重症病例諮詢會議，每日由3至5位諮詢委員，提供各醫療院所臨床重症個案處置意見，預定每次會議時間約為2小時。

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▲指揮中心成立COVID-19重症個案臨床處置專家諮詢小組。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，前已函請地方政府衛生局與相關學會轉知所屬醫療院所及會員，若醫療院所於診治COVID-19個案，有相關重症個案臨床處置諮詢需求，請於會議當日中午12時前，以電子郵件提交討論病例簡報、報告人姓名與聯繫資料至指揮中心醫療應變組公務信箱，以利會議討論。

指揮中心說明，為降低重症個案死亡率，將「經鼻高流量濕化氧氣治療(Humidified high flow nasal cannula oxygen therapy, HFNCOT）」及「俯臥通氣治療(Prone positioning ventilation therapy)」，納入COVID-19確診個案公費給付項目，並回溯自5/1起適用。

指揮中心呼籲，重症照護是團隊作戰，面對COVID-19疫情，重症照護團隊需照顧好自己及隊友，若有相關重症個案臨床處置諮詢需求，務必儘速提請討論，共同強化重症病人照護，保障病人安全。