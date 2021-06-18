家裡共處1小時！公公在臥室「錘殺兒媳」打給兒子：我殺了你老婆

▲公公擊殺兒媳。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

中國檢察網近日公布一起故意殺人案，去年12月，湖南津市一馬姓男子在臥室用釘錘擊殺兒媳，多次擊打後，发現她還能說話，便掐住其脖子直至呼吸微弱。作案後，他逃離現場後服毒。他為何對兒媳下此毒手？作案動機日前曝光，令人唏噓。

據《武漢晨報》報導，此案發生在去年12月24日。當日下午3點多，馬男與陳女在家中一起照顧孩子，1個小時後，產生了殺死兒媳的念頭，他情緒失控的導火索是兩人在照顧孩子問題上發生的爭執。

在兩人家中，樓梯間口放著一把釘錘。情緒失控下，馬男拿起釘錘，從樓梯間回到臥室，多次擊打陳女的頭部和面部。之後，馬男見陳女還能說話，便用右手掐住她的脖子使其呼吸微弱，作案後逃離現場。

途中，馬男打電話給兒子，告訴對方「在家裡殺了你老婆」。之後，他走到老家後山祖墳附近，服用農藥自殺。當日，陳女被送往津市人民醫院搶救。次日凌晨，馬男被警員發現並被送至同一醫院救治。

經醫院鑑定，被害人陳女頭部多處皮膚軟組織裂傷屬輕傷一級；雙側頂骨凹陷性粉碎性骨折並顱內積氣屬輕傷一級；雙側硬膜外血腫屬輕傷一級；面部多處皮膚軟組織裂傷屬輕傷一級；面顱骨多發粉碎性骨折屬輕傷二級。

日前，津市檢察院以故意殺人罪對馬男提起公訴，建議判處馬男有期徒刑6年。

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