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快訊／郭台銘盼會見蔡英文：「官民合作」需正式授權

▲▼蔡英文、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

▲蔡英文、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

有意捐贈500萬劑德國直送BNT疫苗的鴻海集團創辦人郭台銘17日在臉書發文強調，目前正按計劃進行中，總統蔡英文也透過臉書表示，要再次感謝郭台銘的幫忙。郭台銘18日再度在臉書撰文表示，官民合作的關係需要正式授權，希望能會見蔡英文。

郭台銘聲明（6/18）

1. 在台灣疫苗短缺的關鍵時刻，對於蔡總統向媒體表示要開綠燈協助永齡基金會向國外取得疫苗，本人感到又有了希望。 

2. 我因為憂心台灣疫情肆虐，人命關天，從5月23日起，就經由各種方式，希望與政府洽談，突破限制，購買疫苗捐贈與政府，在6月1日依主管機關要求送件後，遲遲未獲得主管機關正式回覆，又於6月10日行文給衞福部陳部長，2天後取得部分進展，讓我們有些許振奮，能在6月13日和主管機關開會，晚間又接獲陳部長來電，表達會協助本案。可惜的是在端午連假結束後，又有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見，巧合的是又有媒體出現無法查證訊息來源的不實報導，各種看不見的力量開始對本案產生技術性的拖延。 

3. 我每日憂慮，夜不成眠，在17日凌晨向憂心又充滿期待的國人報告本案仍在進行中，也感謝曾經得到衛福部陳部長的
承諾，在發表三點聲明後，受到包括來自蔡總統及許多民意代表發言認同，可惜的是關鍵問題若無法突破，只是在原地繞圈圈而已。本人提出以下建議：

4. 政府公開表示接受永齡基金會的捐贈，讓這個捐贈的購買可以擁有代表政府的採購權（永齡可以正式發中英文新聞稿，對外表示自即日起可以用捐贈者的角色代表政府向疫苗原廠接洽），既然都在國際上公開了，也不會擔心假貨的問題，開大門走大路，官民合作的關係需要正式授權，為國際洽商營造有利的條件。

5. 同意我方提出的捐贈合約，進入實質細節的討論，也同意我方對於採購德國BNT（上海復星製藥代理），由德國製造出貨的疫苗，所提出的合約架構圖，並給予相應於合約的進口許可相關法律文件。

6. 疫苗捐贈因爲標的物涉及相關法律責任，和一般物品的捐贈不同，需要政府（受贈方）先明確表達立場，再讓願意捐贈方去洽談疫苗供貨的數量及時間。

7. 目前國際上認證的疫苗雖是賣方市場，但若蔡總統和台灣人民願意讓郭台銘有個機會用我數十年的國際人脈與商業經驗為大家服務，應該能有所突破。對政府來說，這是新增一個可能的管道，並不排擠原有的疫苗採購，就算永齡最後沒有成功，對政府也沒有任何損失，希望蔡總統能接受建言。

8. 我本人聲明在此事上絕無任何政治和商業企圖，未來可受外界檢驗，最後為蒼生請命，希望能會見蔡英文總統，當面得到總統的回覆與承諾。

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