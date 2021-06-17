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快訊／第2批莫德納今晚送達新北！衛生局：明開放一至三類對象施打

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種,聯合醫院,醫護接種疫苗,施打疫苗,醫護人員。（圖／記者周宸亘攝）

▲莫德納疫苗施打疫苗。（資料照／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／新北報導

首批莫德納疫苗15萬劑開放接種，首波配發7萬餘劑，指揮中心15日宣布，第二波7.3萬劑將開始配送。新北市衛生局證實，中央今日下午就會陸續配送至17間專責醫院，開放一到三類人員施打。

聯合醫院院長項正川表示，第二批莫德納下午將會陸續到貨，目前得知消息，聯合醫院獲配30瓶，約可打到300人。

首批莫德納疫苗15萬劑5/28抵台，6/9開打，至昨(15)日為止累計接種3萬7,505人。根據指揮中心規劃，首批莫德納的第一波配送出總數一半的7萬餘劑，給第一類醫事人員當中風險1、2級一線照顧病人者使用，後續於6/12開放至第一類醫事人員、非醫事人員接種，今（16）日進一步宣布6/18進行第二波7.3萬劑配送，同時開放至第三類對象接種。

發言人莊人祥日前說明，首波配發到貨量的一半數量出去，剩下的疫苗則會保留作為第二劑接種使用，或者等待下一批莫德納疫苗到貨再釋出。

被問及宣布莫德納其餘疫苗配送規劃，是否代表我方已經掌握莫德納疫苗第二批到貨。指揮官陳時中先是笑稱記者敏銳，接著說「當然有所準備」。

指揮中心說明，為儘速提升第二類及第三類對象免疫保護力，將於6月18日起進行第二次配送，同時開放至第三類對象接種。本次疫苗配送量是以各縣市符合第一類至第三類對象中，尚未接種人數接種率４成核估，同時考量疫情風險程度，高風險縣市（臺北市、新北市）分配數量係以尚未接種人數接種率達5成以上計算，總計配送63,200劑。

指揮中心表示，另10,000劑疫苗提供交通部認定之第二類及第三類對象所需疫苗量，其中分配給國籍航空機組員5,000劑，含長榮、立榮、華航、華信、台灣虎航、星宇及飛特立等7家公司的駕駛員、空服員與隨機維修員等；另外5,000劑分配給民航航空第一線人員，含桃園機場及相關廠商、民航局、航空站、航管人員、飛機維修、倉儲、地勤及空廚等人員。

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

▲莫德納。（圖／記者周宸亘攝）

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