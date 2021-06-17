快訊／蔡英文致電賈永婕對話曝光：很抱歉讓妳受委屈了

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文17日早上打了電話給藝人賈永婕和資深媒體人黃光芹。她感謝賈永婕號召朋友一起捐贈醫療器材，對於賈永婕受到委屈這件事，她也感到抱歉，請她幫忙轉達感謝之意。

蔡英文說，賈永婕及所有協助捐贈醫療器材的朋友們，願意在這個時刻一同力挺醫護人員，政府十分感謝，「我告訴永婕，『妳的熱情我100%可以證明，妳是美少女這件事，我120%更可以證明』」。

蔡英文說，她很抱歉讓賈永婕受到委屈，也很感謝她的幫忙，並請她代為轉達總統對背後整個團隊努力的感謝之意。

此外，蔡英文也撥了電話給黃光芹。蔡英文說，黃光芹是見過面的，平常俠女性格大家都知道的，「雖然她在節目上發言很犀利，但從這次發起捐贈冷氣的義行，讓我們看到她溫暖細膩的心」。

蔡英文表示，第一線的醫護人員平常在照顧人，但也被人民主動照顧，一定覺得很溫暖，「我也再次感謝光芹與一同發起的這些朋友們的心意」。

蔡英文指出，照顧好人民是政府的責任，面對疫情挑戰，政府也還是有力有未逮的時候。她要感謝台灣民間這麼多人願意勇敢、熱情挺身而出，這就是台灣社會能夠面對疫情挑戰，最難能可貴的力量。

蔡英文強調，任何善意的批評，政府都會虛心接受努力做到更好。度過疫情難關，靠的就是團結合作，讓我們一起努力，讓台灣更好。