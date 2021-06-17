幕後／等郭台銘帶500萬疫苗凱旋　蔡英文兵分2路「全線綠燈」開道

▲郭台銘、陳時中。（合成照／記者李毓康、洪巧藍攝）



記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘郭台銘16日深夜在臉書證實，蔡英文政府犧牲假日，跟他一起開會協助引進疫苗一事。事實上，府院一致秉持，只要有機會就要全力襄助的態度，因此兵分兩路替郭台銘「全線綠燈」開道，一路是由政委羅秉成來主責法律層面，另一路則由衛福部協處行政層面，現在就等郭台銘順利取得原廠證明與疫苗凱旋了。

郭台銘挺身而出，要爭取引進500萬劑BNT疫苗，不過在過程中，面臨國際、法律、行政等多層次的難關；而國民黨、民眾黨在交涉的過程中，多次跳出來指控蔡英文政府有意阻攔。

事實上，蔡英文、蘇貞昌態度維持一致，立場也很明確，只要有機會引進疫苗，在疫情升溫之際，或是未來疫情維穩工作，都是正向的需求；而在立場方面，政府堅持的「原廠的出貨證明」，這是確保取得疫苗的真實與安全性保障，避免國際上近來有諸多購買到假疫苗的不必要爭議。

因此，不論是郭台銘、佛光山等，只要能證明可以接洽到正確無誤的管道，府院態度就是「開全線綠燈」。所以，在經政府審視後，發現郭台銘所取得的渠道，可能性最高也最為真實。

不過，交涉過程確實複雜，除了台灣政府方面，要求必須要有原廠出貨證明，才能申請緊急授權，但原廠又希望政府能有緊急授權，如陳時中先前所說，這變成「雞生蛋、蛋生雞」的問題，也讓郭台銘委託台康採購BNT陷入輪迴。因此，食藥署後來才會以「有條件通過」的方式給予緊急授權，目的是要幫助郭台銘交涉可以更加方便。

如同郭台銘16日深夜在臉書所揭露，他感謝疾管署長周志浩與衛福部的同仁，在端午假期間，犧牲假日與他的團隊一起開會，討論專案進口的細節，他也感謝衛福部長陳時中在週日深夜致電給他，承諾會全力協助疫苗專案的輸入。

所以，交涉的過程中，在蔡英文、蘇貞昌指示下，政院主要分為兩個層次給予郭台銘襄助。首先，是行政方面，這部分由陳時中、周志浩主責，包括資料整備、運送、冷鏈與過去經驗等。

另一層次，則是法律方面，這一塊則由政務委員羅秉成主責，包括分析法律上的效力與必要性，協助郭台銘在法令上可以找到解套方案。

據悉，由於事關疫苗交涉，政府一直不便對外多所贅述，但在態度與實質協助上，蔡英文政府在「有條件通過」的方式給予緊急授權後，確實已給郭台銘開啟「全線綠燈」，道路已開接下來就交給郭台銘幫忙一搏，等他帶著疫苗凱旋。