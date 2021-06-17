好心肝風波延燒！　有名人物特權打疫苗插隊要「用跳的」

記者張靖榕／綜合報導

好心肝診所遭爆打「特權疫苗」，所稱的「志工」許多都是有頭有臉的人物，而其實這樣的特權行為在國內外都有，要如何和外國人描述這樣的情況？Podcast節目《宇宙人外信》中介紹到，「有頭有臉的人利用特權插隊打疫苗」在這種時候就是非常實用的對話句子，另外日文和韓文的相關單字也都有一併介紹。

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好心肝診所日前的施打名單中，出現許多政界、商界、媒體圈和演藝圈人士，而後該診所更自爆名單裡還有其他人包括大樓保全、企業夥伴等，基於「人道理由」為他們施打；然而許許多多於法於情本該是第一接種疫苗順位的醫護人員卻都沒打到，使得風波幾乎一發不可收拾，眾多網友也開始流行在各種po文底下留言說，「乾脆去當志工好啦」來揶揄這件事。

▲台北市好心肝診所遭爆料安排非第一類人員打疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

主打中、英、日、韓四聲道的Podcast節目《宇宙人外信》本集藉由此事件，來聊聊日常生活中其實都很常遇到的事單字該如何說，例如插隊，在一般情況下會用 cut in line，但並非實際站在一個隊伍裡，而是在名單或安排順序上插隊，則可以用 jump the line 來說。要注意cut後面要接in，jump的話則要接the，不小心混淆的錯誤很常見，盡量避免就可以增加使用英文的精準性。

此外，「有頭有臉的人物」則可說prominent。prominent當作形容詞是顯著的、突出的、傑出的意思，口語中用在形容知名人物，也可這樣使用。另外還有使用特權的英、日、韓文，在節目中也都聽得到。

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