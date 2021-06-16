悠遊卡限定！必勝客外帶「個人比薩第2個半價吃」　還送可樂1罐

▲必勝客推個人外帶比薩優惠。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者蕭筠／台北報導

疫情期間民眾改以外送、外帶或是在家煮滿足三餐，看準個人餐點需求高，人氣連鎖比薩品牌「必勝客」特意推出全新防疫優惠，即日起至7月31日凡至全門市以悠遊卡外帶個人比薩，即享「第2個半價」優惠，再送可樂1罐；另，漢堡王至6月底也有外帶限定「7大夯品買1送1」。

必勝客推出最新防疫優惠，即日起至7月31日每周一至五凡於全台門市外帶個人比薩，並以悠遊卡結帳即享「第2個半價」優惠，且，再送可樂1罐，提醒此活動南港餐廳店、高雄夢時代餐廳店不適用。

▲漢堡王7夯品買1送1。（圖／業者提供）

另，繼開撒「激省券」後，漢堡王優惠再加碼，強勢祭出「7大夯品買1送1」，包括原味小華堡、牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、10塊雞塊、大杯可樂、中份薯條、辣薯球等，至30日通通買1送1，無論是直接到門市外帶，還是先用手機或官網訂餐自取通通享優惠，提醒兒童樂園、機場及竹科台積P1店不適用此活動。

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