熱區圍堵、冷區殲滅！侯友宜：新北5780例高達66%都無症狀





▲新北市廣設社區快篩站，抓出隱性確診者。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府16日上午召開市政會議，市長侯友宜表示，新北市累計確診數為5780例中，高達66%為無症狀患者，除了顯示社區中的確存在隱形傳播鏈，也代表廣篩政策的正確，及早找出隱性確診者，才能及早阻斷傳播鏈蔓延。

新北市新冠肺炎確診數連續3天下降，但市府面對疫情不能有一絲懈怠，將持續以「熱區圍堵壓制、冷區堅壁清野」的策略因應疫情，並再次呼籲民眾前往快篩，找出隱藏陽性個案，阻斷隱形傳播鏈。



侯友宜表示，近日疫情雖有所舒緩，市府仍要戰戰兢兢、全力備戰。市長說，市府針對熱區及冷區採取不同防疫策略，在熱區方面，以低度活動、擴大篩檢、重點疫調及提升醫療收治量能因應，其中包括率先成立熱區防疫中心、將里劃分高、中、低風險區做不同管制，以及廣設社區篩檢站，就是希望以圍堵減災思維，壓制疫情；在冷區方面，則強調以精準疫調、快速匡列，必要時擴大篩檢的策略，預先阻斷傳播鏈。



侯友宜呼籲，社區廣篩是找出隱藏確診者的唯一途徑，他表示，新北市確診個案中約有66%為無症狀患者，一則顯示社區中的確存在隱形傳播鏈；二則代表市府方向正確，及早找出相關個案，才能大幅降低社區傳染風險，有效防堵疫情。



衛生局陳潤秋局長表示，截至目前為止，新北市累計確診數為5780例，近日疫情雖有趨緩，仍需密切觀察，仍請市民務必遵守強化三級警戒相關防疫原則，此外，目前篩檢能量每日約可達5000人，呼籲民眾前往篩檢，有助掌握社區感染狀況。