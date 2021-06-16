萬華確診病毒「跟其他縣市不同」？　指揮中心：目前基因序列都一致

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情大多是英國變種病毒株，但有另一說法傳出萬華確診者病毒基因序列跟其他地區確診者不同。對此，中央流行疫情指揮中心表示，目前驗出4例死亡個案和之前群聚基因序列一樣，苗栗的確診基因序列也和先前群聚一樣，並沒有發現英國變種病毒株以外的病毒。

苗栗在昨天開始會針對集中檢疫所6個廠區高風險居家隔離者進行第一次採檢，總人數約1400人，估計確診率可能會高達10%~15%，確診人數可能會有150人~200人。

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指揮官陳時中表示，苗栗縣前進指揮準備15、16兩日竹南6個廠高風險居家隔離者進行第一次採檢，這些高風險者第一批是京元，總共佔了2/3，都在6/5、6快篩陰性後進行隔離，第二批是宿舍和其他5個廠員工佔1/3，在6/7、8快篩陰性或PCR陰性被隔離。

陳時中坦言，在這波採檢裡面，可能會有比較多的確診人，但目前已經對社區沒有威脅，因為已經在10天前被隔離開來了，前進指揮所要在被隔離者中，找出可能個案，希望能把移工威脅降到最低。

而針對病毒株，醫療應變組副組長羅一鈞說，這週有挑了幾個死亡病例檢驗，目前已經有4例檢出病毒基因定序跟先前一樣，都是英國變種病毒株，苗栗基因序列也和先前群聚的基因序列一致，沒有發現英國變種病毒株以外的其他變種病毒株在國內流行。