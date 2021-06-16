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美準亞太助卿：美台關係至關重要　承諾進一步發展強健關係

▲▼美國務院亞太助卿提名人康（Daniel Kritenbrink），擁有豐富亞太外交經驗，2017年起擔任美國駐越南大使 。（圖／翻攝自推「UNK」）

▲美國務院亞太助卿提名人康達，擁有豐富亞太外交經驗，2017年起擔任美國駐越南大使 。（圖／翻攝自推「UNK」）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

美國務院亞太助卿提名人康達今天出席國會聽證會表示，美台關係至關重要，他將進一步發展與民主夥伴台灣的強健關係，也會致力履行台灣關係法內義務，協助台灣自我防衛。

擁有豐富亞洲事務經歷的康達（Daniel Kritenbrink）3月26日獲總統拜登（Joe Biden）提名出任國務院亞太助卿，他今天按照慣例，出席參議院外交委員會召開的提名聽證會，就議員關切議題闡述他的想法與立場。

康達一開場就在證詞中承諾，若提名獲參議院同意，他將進一步發展與民主夥伴台灣的強健關係；面對美國「最大地緣政治考驗」的北京，他也會致力讓美國在雙方戰略競爭中獲勝，也會就新疆種族滅絕、香港自治與自由遭踐踏等情事，向中國當局究責。

由於中國對台軍事恫嚇頻頻，參議院外委會兩黨領袖相繼發言關切台海情勢，讓台灣議題成為聽證會焦點之一。

民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）首先表示，有鑒於北京加強武力展示及恫嚇性言論，部分政策制定者與分析家呼籲美方摒棄「戰略模糊」政策；也有越來越多人擔心，北京可能會試圖拿兩岸議題，在拜登政府執政初期考驗美方。

針對美國該如何嚇阻中國對台侵略，康達指出，他確實認為力量的展現、清晰度與威嚇力是關鍵。美國對台承諾堅若磐石，致力履行「台灣關係法」下義務，讓台灣能夠維持可信的（credible）自我防衛能力。

康達說，若提名獲准，他承諾會奮力支持履行這些義務，並支持進一步發展與台灣民主夥伴的強健、非官方關係。

梅南德茲進一步追問康達，他支不支持「戰略模糊」政策，還是認為美方在政策上須有額外清晰度，甚至是處理兩岸關係的一個新架構。

康達表示，他個人想法是，依據台灣關係法、「三個公報」與對台「六項保證」，美國長年「一中政策」訂定的架構，數十年來確保台海穩定、台灣安全。但他強調，維持上述現狀與安全會是個動態情況；由於來自中國威脅升高，北京對台侵略、霸凌行徑增長，他認為美國回應也必須有所校準。

參議院外委會共和黨籍首席議員里契（Jim Risch）則詢問，中共對台的最終盤算是什麼，又打算如何實踐。對此，康達說，他不願揣測北京領導人想法，但他們曾說過統一是他們的長期目標。

面對中國對台野心，康達指出，他認為美方應專注在履行台灣關係法下義務與責任，他相信美國有所需工具。在國會支持下，美國自2009年來對台軍售超過300億美元（約新台幣8374億元），美方也有義務進一步發展與台灣在各領域的關係。

康達說：「台灣是（美國）前10大貿易夥伴，非常重要，雙方也有重要文化與其他領域關係。」此外，台灣在國際衛生領域扮演關鍵重要角色，美方應支持擴大台灣國際空間，確保其能充分參與不要求主權的組織，在要求主權的組織中則能扮演有意義角色。

康達1994年踏入美國外交工作，過去近3年半時間擔任美國駐越南大使，之前則多次派駐中國與日本，曾任美國駐中國大使館公使。今年2月初，他曾拍攝饒舌影片向越南人民恭賀農曆新年，擺脫傳統外交官嚴肅形象，成功製造話題。

在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內，康達曾出任國務院中國與蒙古事務辦公室主任，並短暫代理副亞太助卿職務；2015年從北京返美後，則出任白宮國安會亞太事務資深主任。

參議院外委會接下來將就康達提名案進行表決，通過後則須再送交參議院全院審理，獲過半參議員支持即算過關。

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