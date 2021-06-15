美日聯手奏效！G7公報首提台海　菅義偉：這是理所當然的事

▲今年G7峰會公報首度提及台海問題。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

七大工業國集團（G7）峰會公報首度提及台海和平穩定，以及中國人權問題，被外界認為是美國總統拜登（Joe Biden）合縱連橫外交政策初步奏效。日媒15日報導指出，首相菅義偉在此次扮演重要推手，他甚至從一開始就認為「把台灣寫入聲明是理所當然的事」。

根據《共同社》報導，各國在高峰會展開前，各國對公報內「有必要」提及中國問題達成共識，但也有部分意見認為，不應該過度刺激中方，因此對如何寫入公報沒有達成共識。

法國和德國主張，因為G7外長會議已經提及台海問題，因此G7峰會的公報就沒有必要再提及。美日則強調必須保持危機感，「如果公報不提及（台海局勢），那麼『領袖們認為沒問題』的錯誤訊息可能就會擴散開來。」

報導指出，菅義偉在說服各國領袖上發揮了協助作用，和美方進行了職責分工，最後法國和德國接受了美日強烈的主張，而峰會最後一天的13日早上，原本對中態度較消極的英國首相強生（Boris Johnson）也同意強硬的論調。

菅義偉在峰會閉幕後向媒體提到，如願把「台灣寫入聲明」一事時，露出了滿足的感覺，並強調他從一開始就認為這是理所當然的事。

不過，儘管美日這次的對中策略奏效，但G7內部仍存有巨大差異，例如參與了中國「一帶一路」計畫的義大利總理德拉吉（Mario Draghi）就認為，對中關係有必要合作和競爭。法國總統馬克宏也說，「 G7並非是和中國敵對的組織。」德國總理梅克爾則希望能和中方在氣候變遷領域合作，「撇開中國就得不到解決方案。」

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