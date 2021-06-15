青峰唱自己的歌挨告侵權三連勝！恩師林暐哲翻臉過程全曝光

▲青峰幾度於庭上激動落淚，更痛訴林暐哲「不再是我認識的那個人」，北院15日判他勝訴，也是挨告後的三連勝。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

藝人青峰2019年在演唱會演出，卻遭早已公開分家的恩師林暐哲提告侵權，繼對方求償800萬一、二審勝訴後，15日刑事侵害著作權官司，再獲台北地院判決勝訴，宣判理由揭露了2人當初協議的過程，也忠實呈現了林暐哲「翻臉」的過程。

林暐哲提告主張，青峰2018年分家時，在詞曲授權合約上沒依規「在到期前3個月內以書面反對」、視同自動續約，青峰2019年的演出構成侵權。

但法院調查發現，青峰於2018年10月的存證信函中，就已明確表達歌手、經紀、詞曲授權3項都要解約，林暐哲在確認青峰要結束舊約後，不僅沒提出反對，還追問「妥善處理的下一步是什麼？」，顯然這時雙方已有共識。

另外，協助青峰與林暐哲分家的田振慶律師證稱，在雙方於2018年12月的商談中，青峰明確表示「3份契約都要終止，其中詞曲授權在9月就已經說好了」，而另名黃秀蘭律師，更於會談中將存證信函提出，當面向林暐哲確認，「是要結束這3份合約嗎？」，林暐哲也點頭回應，之後雙方就做成書面協議，並在之後對外公開分家。

黃秀蘭律師當時是林暐哲的法律顧問，回憶協助雙方分家時，林暐哲曾說詞曲授權已和青峰談好了，當時她還反覆確認，林暐哲則說青峰會成立公司處理，雖然她沒再進一步確認2人是怎麼談的，但既然林暐哲說「希望結束得清清楚楚、乾乾淨淨」，她也尊重雙方決定，林暐哲在協商時，更強烈要求寫下共同聲明，要讓外界知道他們「圓滿結束了」。

而林暐哲在協議分家後，也曾向青峰表示「你即將自己做」，提醒對方之後若有實體專輯要跟環球合作，要自己去說。

而本案青峰遭起訴的關鍵，在於林暐哲於2019年4月，寄信告知青峰侵權時，青峰回覆有看到詞曲授權「到期前3月以書面反對」的條約，並稱「那今年前你繼續代理我的詞曲嗎？」，認定雙方合約存續、青峰表演違約。

但法院認為，青峰在之後的信件裡，又再次提及已解約的主張，在庭上時也解釋當時會那樣回，是顧及10多年情誼、不願直接反駁，想先確認林暐哲是不是搞不清楚狀況，綜合雙方對話、律師證詞，認定解約事證明確，判青峰無罪。

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