　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

青峰唱自己的歌挨告侵權三連勝！恩師林暐哲翻臉過程全曝光

▲▼青峰30日出庭淚訴，指曾當林暐哲是父親。（圖／記者羅志華攝）

▲青峰幾度於庭上激動落淚，更痛訴林暐哲「不再是我認識的那個人」，北院15日判他勝訴，也是挨告後的三連勝。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

藝人青峰2019年在演唱會演出，卻遭早已公開分家的恩師林暐哲提告侵權，繼對方求償800萬一、二審勝訴後，15日刑事侵害著作權官司，再獲台北地院判決勝訴，宣判理由揭露了2人當初協議的過程，也忠實呈現了林暐哲「翻臉」的過程。

林暐哲提告主張，青峰2018年分家時，在詞曲授權合約上沒依規「在到期前3個月內以書面反對」、視同自動續約，青峰2019年的演出構成侵權。

但法院調查發現，青峰於2018年10月的存證信函中，就已明確表達歌手、經紀、詞曲授權3項都要解約，林暐哲在確認青峰要結束舊約後，不僅沒提出反對，還追問「妥善處理的下一步是什麼？」，顯然這時雙方已有共識。

另外，協助青峰與林暐哲分家的田振慶律師證稱，在雙方於2018年12月的商談中，青峰明確表示「3份契約都要終止，其中詞曲授權在9月就已經說好了」，而另名黃秀蘭律師，更於會談中將存證信函提出，當面向林暐哲確認，「是要結束這3份合約嗎？」，林暐哲也點頭回應，之後雙方就做成書面協議，並在之後對外公開分家。

黃秀蘭律師當時是林暐哲的法律顧問，回憶協助雙方分家時，林暐哲曾說詞曲授權已和青峰談好了，當時她還反覆確認，林暐哲則說青峰會成立公司處理，雖然她沒再進一步確認2人是怎麼談的，但既然林暐哲說「希望結束得清清楚楚、乾乾淨淨」，她也尊重雙方決定，林暐哲在協商時，更強烈要求寫下共同聲明，要讓外界知道他們「圓滿結束了」。

而林暐哲在協議分家後，也曾向青峰表示「你即將自己做」，提醒對方之後若有實體專輯要跟環球合作，要自己去說。

而本案青峰遭起訴的關鍵，在於林暐哲於2019年4月，寄信告知青峰侵權時，青峰回覆有看到詞曲授權「到期前3月以書面反對」的條約，並稱「那今年前你繼續代理我的詞曲嗎？」，認定雙方合約存續、青峰表演違約。

但法院認為，青峰在之後的信件裡，又再次提及已解約的主張，在庭上時也解釋當時會那樣回，是顧及10多年情誼、不願直接反駁，想先確認林暐哲是不是搞不清楚狀況，綜合雙方對話、律師證詞，認定解約事證明確，判青峰無罪。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
苗栗電子廠「1400人隔離期滿採檢」　陳時中：預計150~2
今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」
LIVE／疫情有降溫希望？　陳時中最新說明
老婆快生了...男歌手開求職網「改當上班族」嘆：被疫情判死刑
菲律賓官方「否認要台灣疫苗」　他氣炸：收集東南亞打臉印章？
蔡英文已「全線開綠燈」！　郭台銘買BNT剩最後關鍵資料
快訊／高雄首例確診死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡遭罰
沒排到疫苗不用生氣！　醫：「搶打AZ的人」過陣子可能會後悔
獨／女星領紓困金挨罵「怎麼有臉」　她揭藝人真實收入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

情侶購毒不付款　欠4000元遭當街擄走！1車塞6人露餡

蘆洲男想被關注！爆料扯謊「PCR採撿遭詐3萬8」　自行報警被送辦

快訊／台東騎士暴衝猛撞康樂橋！噴飛「墜落6米高橋下」重傷昏迷

超狂家長會長畢典影片爆紅　置入「功德無量套餐」感人原因曝！

闖火鍋店偷錢+電腦　3天後端午節又來…老闆員工6人包抄抓賊

快訊／慘遭上噸玉米粒淹沒！　嘉義男被救出無呼吸心跳

載一次就記住她家！運將「連2度闖房內」硬來3分鐘　下場曝光

嘉義男精神恍惚自殘又砍傷母親　被強制戒護送醫

日月潭周邊風景區2男想輕生　警耐心勸說打消念頭

前立委助理勾結多名鄉長貪污收取回扣　重判14年半定讞

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

換我守護你 感謝醫護最前線

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

王少偉「5566我沒有少過」：心跟大家同在　孫協志「人數不代表56」：你永遠都是啊！

情侶購毒不付款　欠4000元遭當街擄走！1車塞6人露餡

蘆洲男想被關注！爆料扯謊「PCR採撿遭詐3萬8」　自行報警被送辦

快訊／台東騎士暴衝猛撞康樂橋！噴飛「墜落6米高橋下」重傷昏迷

超狂家長會長畢典影片爆紅　置入「功德無量套餐」感人原因曝！

闖火鍋店偷錢+電腦　3天後端午節又來…老闆員工6人包抄抓賊

快訊／慘遭上噸玉米粒淹沒！　嘉義男被救出無呼吸心跳

載一次就記住她家！運將「連2度闖房內」硬來3分鐘　下場曝光

嘉義男精神恍惚自殘又砍傷母親　被強制戒護送醫

日月潭周邊風景區2男想輕生　警耐心勸說打消念頭

前立委助理勾結多名鄉長貪污收取回扣　重判14年半定讞

6成企業訂單獲利雙減　工總：新五缺讓產業苦不堪言

苗栗電子廠「1400人隔離期滿採檢」　陳時中：預計150~200人確診

台股收在17371點！高端漲停殺到跌停再翻紅　收盤漲2.72%　　

補助社區篩檢站50台PCR檢驗機！快篩陽性者今起可就近採檢「快速PCR」

幕後／陳秀熙增援侯友宜關鍵原因曝光！ 「第2感染區」才是疫情決戰點

王思佳懷胎7月「細肩帶現身」四肢超細！正面被拍…友驚：布蓋不住了

全台陷入疫苗焦慮　謝金河以「水庫進水」比喻：天無絕人之路

Google開放Workspace免費用　稱家戶必備「民主討論利器」

在家防疫悶壞了？水果四選一測煩躁程度　網驚：有準！

今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光！

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

社會熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

即／慘遭上噸玉米粒淹沒！嘉義男無呼吸心跳

台中男留學加拿大不當兵　母：兒生小孩當爸了回不來

獨／上班過退休生活！老實航警公開工作心得

人夫車禍曝婚外情！旅館大戰嫩妹3小時又被抓包

獨／偷渡254警專生打疫苗內幕曝

台中男摩鐵猝死快篩陰　保險套拆封未用

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

青峰挨告親權三連勝　恩師林暐哲翻臉過程曝光

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

小三狂宣主權！甜蜜照用戲院大螢幕輪放　正宮崩潰

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

更多熱門

相關新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

藝人青峰與恩師林暐哲於2018年底公開分家，原以為是樁好聚好散的美談，不料青峰於2019年在演唱會上唱自己的歌，竟遭林暐哲主張一部分合約未解，依「侵害著作權」提告，民事部分求償800萬元一、二審皆敗訴，刑事部分，台北法院15日揭曉判決結果。

端午爆返鄉潮！　青峰、田馥甄籲「勿移動返鄉」嘆：實在安不了心

端午爆返鄉潮！　青峰、田馥甄籲「勿移動返鄉」嘆：實在安不了心

青峰深夜謝團員！　驕傲PO文：這就是魚丁糸

青峰深夜謝團員！　驕傲PO文：這就是魚丁糸

青峰血淚控訴槓林暐哲　友人心疼揭他委屈內幕

青峰血淚控訴槓林暐哲　友人心疼揭他委屈內幕

蘇打綠休團真相曝　青峰與母法院抱頭痛哭

蘇打綠休團真相曝　青峰與母法院抱頭痛哭

關鍵字：

青峰侵害著作權林暐哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

陸選秀導師全是KPOP偶像出身！　韓網酸爆

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

是她向賈永婕求募HFNC！曝最初對話「驚呆了」

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

快訊／500萬劑BNT有望　鴻海、永齡收到專案進口許可函

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

即／慘遭上噸玉米粒淹沒！嘉義男無呼吸心跳

醫：要做三件事才可能終結疫情

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面