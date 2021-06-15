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快訊／林暐哲翻臉告青峰…律師曝他要「蘇打綠所有的歌」宣判出爐

▲青峰5/11離開北院 。（圖／記者羅志華攝）

▲青峰遭林暐哲提告侵權，痛訴對方「已不是他認識的那個人」，並希望別再有創作者跟他碰到一樣的事。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

藝人青峰與恩師林暐哲於2018年底公開分家，原以為是樁好聚好散的美談，不料青峰於2019年在演唱會上唱自己的歌，竟遭林暐哲主張一部分合約未解，依「侵害著作權」提告，民事部分求償800萬元一、二審皆敗訴；刑事部分，台北法院15日判青峰無罪。

刑事審理期間，當初協助雙方分家的律師出庭作證，紛紛證稱雙方已「解除所有合作」，但林暐哲日前出庭表示，2018年與青峰談分家時，雙方僅合意解除歌手、經紀合約，但「詞曲授權合約」部分，當時青峰要求分家時，與合約到期僅剩2個月左右，不符合解約條件的「須於到期前3個月內以書面終止」、視為自動續約，青峰在演唱會上的表演，也構成侵權行為。

林暐哲更進一步痛訴，他當初為籌措創作資源，與大陸騰訊簽約獲得大量預付金，在分家後他分毫不取、直接轉讓，使青峰可在3年內取得1億元資金，不解為何淨身出戶的他，要被嫌成這樣，更爆料青峰在調解時，痛罵他與律師設局才會有現在的官司。

▲青峰恩師林暐哲北院出庭 。（圖／記者羅志華攝）

▲林暐哲主張青峰於合約中在外表演侵權，並不滿自己分家時「給出最大利益」還要被嫌 。（圖，資料照／記者羅志華攝）

青峰律師認為，當初在分家協議裡，青峰表明解除一切合作，而林暐哲也在合約上表示「遂其所願」，顯然已是同意青峰的請求，而林暐哲聲稱無償轉讓合約的背後，其實是怕他當初背著青峰跟騰訊所簽的合約，在失去青峰信任後會違約，才讓青峰承接替他自己解圍，且合約內3年創作35首歌的條件，也相當不合理，並指出林暐哲提告的目的，就是要搶下蘇打綠「過去、未來所有的歌」。

青峰在庭上更是氣憤，指他獨力完成的500多首創作，都願意與林暐哲分享，不明白對方為何要執意提告，且林暐哲聲稱「給出最大利益」，卻對歌手與廠商洽談最重要的「歌曲授權」緊抓不放，痛訴「訴訟2年多來承擔林暐哲的惡意中傷，我可能永遠無法理解，他不再是我認識的那個人，不希望再有任何創作者，碰到跟我一樣的事」。

青峰的母親由於擔任青峰新創公司的負責人，也被列為本案被告，日前出庭痛訴林暐哲欺騙他們母子，更一度在庭上激動落淚、自捶胸口，讓一旁的青峰趕緊安撫，母子倆更在庭外相擁而泣。

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