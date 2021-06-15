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小強狂飛竄「大叫會往嘴巴飛」是真的！真相崩潰：黑髮的人也GG　

▲▼若看到蟑螂「大叫」會怎樣？（圖／翻攝全民星攻略節目）

▲看到蟑螂在飛，嘴巴千萬要閉緊！（圖／翻攝全民星攻略節目）

網搜小組／劉維榛報導

蟑螂飛起來，簡直比世界末日還崩潰！一名男網友透露，日前看益智節目才得知，若蟑螂正在飛竄，大叫反而更慘，因為牠立即會往嘴裡飛，答案一出後，讓原PO徹底驚呆，笑問大家是否也有此經驗？文章貼出後，引發無數苦主簽到+1，「因為蟑螂喜歡黑暗溫暖潮濕的地方，嘴巴以上敘述都有，自然會往嘴巴飛去！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》轉貼《全民星攻略》的節目照片，只見上頭出題，如果蟑螂朝著你飛來，而你大叫的話，牠會朝哪裡飛？結果答案驚呆，竟是「往嘴巴裡飛」，讓原PO相當好奇，「有人有真實經驗可分享的嗎？」

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文章曝光後，底下網友怕爆大喊，「我覺得牠是看誰會怕，就往誰的方向飛去」、「小時候被直接飛臉，奠定了一生都怕蟑」、「你越害怕牠越朝你的方向飛，你不害怕牠跑給你追，這是真的」、「台灣還蠻多吃過蟑螂的人...好恐怖」、「會飛的那種就是愛追人，我都閉嘴然後跑走」。

留言串中，也釣出一票苦主分享，「我朋友騎車唱歌，蟑螂就飛進他嘴裡了」、「真的，上次邊拿殺蟲劑噴邊大叫，他直接往我這裡飛，我整個叫到我媽媽走下來罵我」、「我已經吃過大蟑螂了」、「蟑螂好像自帶衝暈一樣，常常半夜起來上廁所，燈一打開就往你身上衝過來」。

▼受害者狂簽到！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼ 蟑螂往嘴巴飛（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼ 蟑螂往嘴巴飛（圖／翻攝爆廢公社公開版）

事實上，這是去（2020）年8月的節目畫面，當時答題來賓李運慶與李佳豫，皆異口同聲秒選C「往嘴巴裡飛」，讓主持人曾國城與現場來賓皆哄堂大笑。李運慶心有戚戚焉直呼，「牠真的會嗅到你的恐懼，你不要叫都沒事，我太常時候，只要吃飯看到蟑螂，我大叫，牠就會（飛過來）！」

而李佳豫也激動大喊，「因為嘴巴是熱源，就算不叫也會飛向你，你只要過熱，我們站在一起，你溫度比我高，蟑螂就會飛向你」結果李運慶秒吐槽，「那時蚊子！」

答案呼之欲出，確實是「往嘴巴裡飛」無誤，但正確原理是「光線」，根據公視節目《流言追追追》有趣實驗指出，蟑螂屬於負趨光性的昆蟲，意即光線在左側，牠反而會往反方向的地方飛。

至於為何會飛到嘴巴裡？原因也與顏色有關聯，主持人蔡尚樺解釋，特別是黑頭髮與嘴巴，「看起來比較黑也比較暗」，嘴巴看起來像黑洞時，蟑螂就很容易竄進來，「所以下次看到蟑螂時，嘴巴可要閉緊了」，不然就要去染金髮了。

▼小強是負趨光性昆蟲！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蟑螂,小強（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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