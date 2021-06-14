添好運甜品小7吃得到　楊枝甘露冰淇淋、芋頭西米露雪糕6／15開賣

▲添好運與小美聯名之楊枝甘露冰淇淋。（圖／和億生活集團提供）

記者黃士原／台北報導

為能擺脱疫情陰霾，和億生活集團展開一連串的異業策略結盟，繼6月初與「遠通」(ETC/ eTag)及「曼都集團」結盟外，6月15日起與小美冰淇淋合作，將旗下添好運的「楊枝甘露」及「芋頭西米露」變身為冰淇淋、雪糕，同時委託泰山生產楊枝甘露飲品，3款商品將獨家於7-ELEVEN門市販售。

添好運與小美聯名之「楊枝甘露冰淇淋」售價59元/杯，選用芒果醬、蜜漬芒果肉、葡萄柚肉及椰漿，並添加葡萄柚果凍、小粉圓增加口感，清爽水果風味，夏天吃最適合；「芋頭西米露雪糕」售價49元/支，則以蜜煮芋塊、芋頭醬及椰奶為基底，更加入Q彈小粉圓及芋圓，芋頭控絕對不能錯過。

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▲芋頭西米露雪糕。（圖／和億生活集團提供）

▲添好運楊枝甘露。（圖／和億生活集團提供）

由泰山企業生產的「添好運楊枝甘露」飲品售價45元，選用當季芒果果泥搭配冰涼甜湯，同時添加椰果、寒天珍珠嚼勁口感，微甜酸風味。憑飲料截角，消費者到「添好運」消費，即加送「好運冰火菠蘿」1顆（價值36元）。

▲芒果情人雪酪翡翠冰茶及雪濃芒果QQ楊枝甘露。（圖／黑浮咖啡）

另外，黑浮咖啡推出夏季限定的2款芒果消暑飲品及1款芒果冰淇淋鬆餅，而且全台門市自6月10日至6月25日連續16天，只要到門市外帶單點任選飲品3杯，就贈送「超級芒果冰淇淋鬆餅」1份。

2款芒果消暑飲品分別是芒果情人雪酪翡翠冰茶及雪濃芒果QQ楊枝甘露，芒果情人雪酪翡翠冰茶，以翡翠青茶作為基底與新鮮芒果醬搭配，使用情人果雪酪冰球配上新鮮芒果塊；雪濃芒果QQ楊枝甘露除了選用當季新鮮芒果外，特別加入滑順的芒果布丁佐以鮮奶油，最後灑上酸甜多汁的紅柚果肉。超級芒果冰淇淋鬆餅則是在外酥內Q的白玉麻糬鬆餅擺上雙倍芒果，淋上滿滿濃郁奶香慕斯。