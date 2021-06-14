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仲介藏46移工到非法旅館！「有人發燒」嚇壞居民　一驗竟8人陽性

▲▼累犯！仲介藏46移工至非法旅館 篩檢8確診。（圖／東森新聞）

▲累犯仲介藏46移工到非法旅館，一查竟有8人陽性。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

一名新竹民眾發現，新竹市某一間會館日前出現遊覽車待命，準備把人數眾多的移工接走，由於該會館屬於長租包月性質，但移工卻短短住了3天就要離開，讓他驚覺情況不對趕緊通報。新竹市相關單位獲報後調查，發現移工是由仲介公司安排入住，會館也是非法旅館，誇張的是這間仲介公司已經第3次違法。

影片可以看見，民眾站在一間會館前拍攝影片，一群移工拿著大包小包的行李，準備乘坐停在外面的巴士離開，讓他看了相當困惑及擔憂，由於日前電子廠移工群聚感染，所以這一批移工入住時，他就曾經詢問過業者，業者表示這一群移工很健康，而且還會長住一年，不料才短短3天就要退房離開。

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目擊民眾說，「那邊3輛大巴，我是覺得很可怕」、「裡面全部都是移工，不知道他們是隔離還是幹嘛，我現在也不能入住飯店，因為大廳門口全都是移工」、「現在是怎樣，不是要住一年嗎」、「裡面還有一堆人，他們是從星期六晚上入住的，會館怎麼可能會接一般散客呢，他（業者）是不是很明顯違法呢？」

新竹市政府相關單位調查，發現負責移工的仲介業者就是日前被查出，私自把移工安置在一般旅館的業者，當時第一次開罰了100萬元，後來該業者又將39名移工送到防疫旅館，因為沒有通報再被罰60萬，不料這次又把46名移工送到新竹這一間會館，而且移工入住期間，還有人發燒拉肚子。

▲▼累犯！仲介藏46移工至非法旅館 篩檢8確診。（圖／東森新聞）

▲累犯仲介藏46移工到非法旅館，一查竟有8人陽性。（圖／東森新聞）

新竹市政府城市行銷處處長顏章聖說，「苗栗這一家人力仲介公司上周五（4日）將46位移工，送到新竹這一間非法的旅館進行安置，後來我們發現之後，由警方以及相關人員前往查緝，發現這一批移工當中，竟然有8名是確定陽性反應」。

據悉，這一間會館經營長租套房，但未持有營業執照，已經明顯違法，這次還被查出以旅館方式，承接供移工短期居住，尤其當中還有8人染疫，新竹市府將依法重罰50萬元，也會持續是否有其他違法情事。事件發生後，新竹市府也立刻要求，全市61家旅館每天回報住宿名單，遏止私接移工的狀況再度發生。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 
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