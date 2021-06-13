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鄭明典跟女兒外出登山被罵爆「帶頭違規？」　親回應：不用太極端

▲▼氣象局長鄭明典PO跟女兒登山照惹議。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲氣象局長鄭明典PO跟女兒登山照惹議。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者賴文萱／台北報導

端午連假展開，不過由於疫情影響，外界都呼籲盡量待在家、不要亂跑，但氣象局長鄭明典今（13）日PO出跟女兒去猴山岳的登山照，引發網友抨擊「疫情不是要乖乖在家？」對此，他受訪時則回應，猴山岳就在他家旁邊而已，路上真的沒什麼人，大家不需要那麼極端，不要去人多的地方群聚就好。

▲▼氣象局長鄭明典PO跟女兒登山照惹議。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

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▲氣象局長鄭明典PO跟女兒登山照惹議。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典時常在臉書分享氣象及生活大小事，不過，今早的PO文「女兒說：周末要運動～猴山岳！」，並附上3張登山照引發防疫爭議。網友質疑「疫情不是要乖乖在家？」、「可以出外爬山？」、「假期乖乖在家，少移動，帶頭違規？」、「政府要大家宅在家，非必要不出門，局長卻去爬山，不是很好的示範。」、「非必要勿出門～～大家有搞懂什麼是必要嗎？」，更有網友直言「疫情期間好好做好居家防疫，更要好好想想要怎麼提升氣象局的預報水準」。

對此，鄭明典接受《ETtoday新聞雲》訪問時回應，猴山岳就在他家旁邊而已，走路過去到登頂就1小時而已，且他早上5點就出發，路上僅遇到2、3人而已，真的沒什麼人。

針對被網友抨擊疫情間非必要外出，鄭明典則認為，防疫就是不要去很多人的地方群聚就好，且都有按照規定做，不需要那麼極端。

▲▼氣象局長鄭明典PO跟女兒登山照惹議。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲氣象局長鄭明典PO跟女兒登山照惹議。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

底下也有其他網友認為，「老實說這個比去市場還健康，市場、好市多有誰保持社交距離？」、「大家不爬山，換你包山」、「一堆鍵盤魔人，我就不信有人完全沒踏出家門」、「沒有下令封城，不要道德綁架」、「是有封城是嗎？憑什麼不能爬山」。

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