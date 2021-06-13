防止新冠悲劇重演！G7簽《卡比斯灣宣言》加速疫苗研發與疾病追蹤

▲G7的國家領袖將簽署《卡比斯灣宣言》。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在英國卡比斯灣（Carbis Bay）舉行的第47屆七大工業國組織高峰會（G7 Summit），12日的議程聚焦於全球疫情大流行相關議題。與會的國家領袖在峰會中達成共識，將簽署《卡比斯灣宣言》（Carbis Bay Declaration），以預防未來再次出現新的疫情大流行。

綜合BBC與法新社報導，G7的國家領袖即將簽署的《卡比斯灣宣言》，旨在預防新冠肺炎所造成的全球性與經濟災難再度上演。在這項宣言中，各國同意在未來出現任何疾病時，將疫苗、診斷和治療方法的開發和批准時間，縮短至100 天以下，並加強全球追蹤疫情與基因測序的能力、支持世界衛生組織（WHO）的改革。

▲G7高峰會與會者在會議後，於卡比斯灣合照。（圖／達志影像／美聯社）

另外，由於目前有75%的新疾病都是由動物傳染給人類，因此英國也將成立動物疫苗製造與研創中心，加速研發針對動物傳染病的疫苗。身為東道主的英國首相強生（Boris Johnson）指出，此宣言對所有人而言極具歷史意義，「要戰勝新冠病毒就要防止大流行再度發生，我們要吸取過去18個月的教訓，並在下次危機發生時採取不同的做法」。

WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，「在世界開始在新冠大流行中恢復之際，我們十分歡迎《卡比斯灣宣言》的到來，世界需要一個更強大的全球監測系統，以發現新的流行病和相關風險，我們需要共同努力，找到共同的解決方案。」報導稱，《卡比斯灣宣言》將在13日與高峰會聯合公報一起被公佈。

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