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進擊的巨人推出「瑪雷特產紅酒」　網嗨翻：我不做人啦

▲▼進擊的巨人推出「瑪雷特產紅酒」　網嗨翻：我不做人啦。（圖／翻攝kurand官網）

▲進擊的巨人聯名推出「瑪雷特產紅酒」。（圖／翻攝kurand官網）

記者鄒鎮宇／綜合報導

人氣漫畫《進擊的巨人》漫畫今年完結，動畫也將進入最終章。，日本酒類販售網站KURAND於11日日開放販售「瑪雷特產紅酒」，讓不少網友看到直呼「真的很會」、「我不做人啦！」

KURAND在官網表示，他們與《進擊的巨人 THE FINAL SEASON》合作，再現作品中的「瑪雷特產紅酒」，將文字及裝盒都與漫畫相同，讓買家可以跟軍團一樣享受高檔葡萄酒的感覺。此外，該款紅酒也附贈印有憲兵團標誌的開瓶器，每瓶售價8800日圓，約2200元新台幣。

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以下有雷：

▲▼進擊的巨人推出「瑪雷特產紅酒」　網嗨翻：我不做人啦。（圖／翻攝kurand官網）

▲▼「瑪雷特產紅酒」要價8800日圓。（圖／翻攝kurand官網）

▲▼進擊的巨人推出「瑪雷特產紅酒」　網嗨翻：我不做人啦。（圖／翻攝kurand官網）

《進擊的巨人》中的「瑪雷特產紅酒」，是瑪雷南部的特產，一般會搭配海鮮類佳餚使用，劇情中是由艾爾迪亞的瑪雷人帶到艾爾迪亞帝國。然而，吉克卻偷偷在紅酒中加入他的脊髓液，讓喝下的人接到指令後，會立刻轉變成無垢巨人。對此，KURAND也在官網發出聲明，強調「喝這紅酒不會讓你變成巨人」。

許多網友看完紛紛留言，「沒有加吉克脊髓液的瑪雷紅酒我可是不喝的」、「怎麼沒找萊納代言」、「沒加脊髓液不就普通紅酒，差評」、「動畫有演到這」、「這是大哥的味道」、「日幣8800感覺不便宜」。

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