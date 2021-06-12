本土疫情破口在萬華？　陳時中致歉：大家失言在所難免

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情延燒，1個多月來確診數破萬人，死亡也超過400人，衛福部次長石崇良日前在立院回應質詢時提到，此波疫情的破口在萬華，引發輿論譁然。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12）日在記者會上表示，大家失言在所難免，自己也要為曾經失言部分致歉，但有時陳述難免對地域性發展作說明，沒有標籤化的本意，請大家諒解。

國民黨立委羅明才11日追問衛福部，這波疫情破口在哪裡？衛福部次長石崇良竟稱「萬華」，消息一出後，引發輿論譁然。台北市副市長黃珊珊11日在臉書要求石崇良向萬華人道歉，12日陪同柯文哲視察南門市場時表示，萬華沒有得罪人，更是這次最大的受害人，直指石崇良「對不起萬華的民眾，更對不起雙北的市民」。

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對於各界批評，石崇良稍早回應媒體，昨日立法院發言，萬華破口係回應立法委員羅明才質詢，表示這波疫情依據疫調、確診個案數、地理分佈等科學數據，係由萬華地區擴散至週邊地區，因此應該儘速加強這些地區的社區篩檢，找出潛在感染者，疫情才能早點控制。

陳時中下午也在記者會上表示，無論指揮中心或地方政府，都有講話不精確的地方，對於失言造成的傷害致歉。因為沒有人願意染疫，也不願把病毒帶給別人，大家可能會覺得講到特定族群或地區，都會形成傷害，但會公布只是要請國人提高警覺，並非獵巫，唯有團結一致才能對抗病毒。