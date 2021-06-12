苗栗4電子廠共375人確診！陳時中：「多是無症狀」將進行第二波採檢

▲中央流行指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

本土新冠疫情未歇，中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增250例本土確定病例，在確診個案縣市分布中，以新北市133例最多，苗栗縣經過大規模篩檢後，病例數已下降，來到第5名。不過對於苗栗的電子廠群聚事件，全部四家電子廠中，共有375人確診，指揮中心表示，將分批周期性的來進行採檢，讓工廠不至於有停工斷貨的可能。

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▲苗栗電子廠群聚，確診個案及接觸者。（圖／指揮中心提供）

苗栗的電子廠群聚事件中，其中第一家電子廠在第一時間將全體員工進行快篩採檢，陳時中表示，昨天又繼續進行二波PCR檢測，接下來在過幾天後將會再進行第三波的檢測，此次採用了能夠快速篩檢的PCR，其中前進指揮所協調台北榮總給了很大的協助，加派了近50名檢查人員運用快速檢驗技術，光昨日一天就做了2700位員工的PCR檢測，目前有三位陽性其餘都是陰性，該電子廠目前確診者一共有285人，包含本國籍45人及外國移工240人，確診者的接觸者更多達845人。

由於電子廠內許多員工是混居，因此發生較多群聚案件，且全體普篩後發現有許多是無症狀感染者，接下來將會進行全體員工的週期性採檢，而不單單只是針對有症狀的人來採檢，希望讓重要工業的產業鏈不至於有停工斷貨的可能。

陳時中表示，在地方政府和中央合作下，目前正在努力將這些混居的員工盡量分成熱區，有些就地安置，有些移到集中檢疫所或防疫旅館中，力求將群聚事件縮到最小。