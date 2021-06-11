麻藥失效！確診者插管「痛苦掙脫」狂噴嘔吐物　醫護反應惹鼻酸

▲示意圖，與本文無關。（圖／民眾提供）

記者周亭瑋／綜合報導

在疫情嚴峻之際，前線醫護人員冒著染疫風險搶救病患，內心也承受巨大壓力。胸腔重症醫師蘇一峰今發文表示，有位急診的確診患者因麻醉藥物失效，痛得掙脫管子狂吐；醫護們見狀，不顧被噴濺一身的嘔吐物，持續救人行動，讓網友們全鼻酸致敬。

「雖然病毒無情，但是人間有愛。」蘇一峰提到，有名確診患者病情急速惡化，被送往急診室，當班醫師認為需要緊急插管，但由於病人體重過重，使得插管作業困難重重。

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那時，下一班急診醫師趕來，並且插管成功，「只是沒想到患者因為體重破百，麻醉藥物很快就失效了，而病人醒來也因喉嚨過於疼痛，用力掙扎把自己的管子拔掉！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

現場醫護見狀，一擁而上準備進行再次插管。此時患者的大量嘔吐物，全噴濺到醫護的全身及面罩上，但他們仍繼續救人，最後成功挽救了危急情況。

蘇一峰不捨直呼，「當天在場急救的醫護，只有一名沒有被感染。許多醫護、無名英雄奮不顧身的作戰，這麼多人幫助你，你一定要活下來，加油！」

而網友們看完則紅了眼眶，紛紛回應「看了好難過」、「加油，請保重」、「想嚎啕大哭」、「真的是辛苦了」、「現場要救人就是這個狀況」。