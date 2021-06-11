快訊／高端解盲成功「連3根漲停」　蔡英文說話了

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國產高端疫苗完成解盲，將申請緊急使用授權，股價在苦吞6根跌停後今（11日）已經連續3天跳空漲停。總統蔡英文11日接受綠色和平電台專訪，針對炒股一事，她再次澄清，「我沒買股票啦，我的財產在當總統以前都已經信託處理，炒股真的是抹黑」。

蔡英文表示，三級警戒期間，生活有一點不方便，她很過意不去，大家也有點緊張，有一些確診都是家人，大家都很捨不得，可以盡量團結，把疫情控制，最大的威脅對象，就是老人跟慢性病患者，要特別保護，整體來說，疫情控制到一定程度了，不像某些國家控制不好，有大規模擴散情況。

針對國產疫苗炒股疑雲，蔡英文指出，「我沒買股票啦，我的財產在當總統以前都已經信託處理，炒股真的是抹黑」；她強調，或許有政治立場不同，防疫是全民的事，過度政治操作對防疫不好。

對於高端疫苗解盲成功，蔡英文說，解盲結果出來，進入到審查階段，國人對疫苗都很期待，在審查階段，就是讓科學說話，讓數據說話，一定要有安全、有效疫苗，並用國際的標準來審查。

其他人也看了這些新聞...

►國產疫苗7月開打 衛福部：不易應付新冠變種病毒

►陳時中首透露「國產疫苗採購價」：單價比750元高一點

►好心肝診所違規打疫苗！ 北市衛生局長黃世傑口頭請辭



► 更多關於新冠疫情