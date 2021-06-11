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陸通過新版《印花稅法》　證券交易印花稅2變動...稅率不變

▲大陸全國人大常委會通過《印花稅法》。（圖／CFP）

▲大陸全國人大常委會通過《印花稅法》。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸十三屆全國人大常委會昨（10）日表決通過《印花稅法》，將於2022年7月1日起實施，代表著自1988年8月6日公布的《中華人民共和國印花稅暫行條例》將同時廢止。相較於施行長達33年的舊法，《印花稅法》大致維持現行框架，適當簡併稅目稅率及符合減稅降費大方針。

▲證券交易印花稅擴大徵收範圍，稅率則維持不變。（圖／CFP）

▲證券交易印花稅擴大徵收範圍，稅率則維持不變。（圖／CFP）

《人民網》報導，《中華人民共和國印花稅法（徵求意見稿）》（簡稱《徵求意見稿》）於2018年11月份向社會公開徵求意見。相關部門表示，從實際情況看，印花稅稅制要素基本合理，運行比較平穩，可基本保持現行稅制框架和稅負水平總體不變，將印花稅暫行條例上升為法律。

至於在徵求意見時，外界最為關注的證券交易印花稅部分，稅率並未調整，不過，有兩個方向作出改變。其中，證券交易印花稅擴大了徵收範圍，除原有股票交易徵收印花稅外，註冊制後新上市的存託憑證（DR）也被納入了印花稅徵收範圍。

此外，證券交易印花稅稅率調整權隸屬於國務院，交由財政部，稅務總局和證監會聯合決定。大陸中央於1992年時統一規定對滬深兩市證券交易徵收印花稅，經過多次調整，目前證券交易印花稅按0.1％的稅率對出讓方徵收。

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