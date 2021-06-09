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美參議員旋風式訪台！　陸國防部：惡劣政治挑釁「堅決迎頭痛擊」

▲▼ 美國跨黨派3參議員訪台，與外交部長吳釗燮及美國在台協會處長酈英傑合影。（圖／路透）

▲ 美國跨黨派3參議員訪台。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國3名參議員6日搭乘美軍C-17運輸機「旋風式訪台」，宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗。大陸國防部發言人吳謙8日回應怒斥，「這是非常惡劣的政治挑釁」，要求美方停止與台灣開展任何形式的官方往來與軍事聯繫，不向台獨發出錯誤訊號。

吳謙表示，「美國議員搭乘軍機訪台，利用台灣問題搞『政治秀』，挑戰一個中國原則，妄圖達到『以台制華』的目的，這是非常惡劣的政治挑釁，中方對此表示堅決反對。」

他怒斥稱，「美方的這種行徑嚴重違反聯合國二七五八號決議和國際社會關於一個中國的共識，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞中美關係的基礎和台海和平穩定，嚴重損害包括台灣同胞在內的全體中華兒女的根本利益，是極不負責任的，也是非常危險的。」

吳謙批評，「民進黨當局『挾洋自重』，置台海和平與民族大義於不顧，最終必將玩火自焚」。最後，他強調，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國人民解放軍將不惜一切代價，堅決予以迎頭痛擊，堅決捍衛國家統一和領土完整。」

針對美國3名議員訪台一事，大陸外交部、國台辦已先後表達不滿和重申「一中原則」，不過措辭都比國防部的回應緩和。

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