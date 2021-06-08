▲蔡英文拜託大家放棄回家，感謝每一位退掉車票的人。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

面對嚴峻的本土疫情，加上端午連假將至，總統蔡英文8日特別向在外地工作、求學的國人發表談話。蔡英文拜託大家放棄回家的機會，這讓人很不忍心，但她還是感謝每一位配合防疫、退票車票的人。

蔡英文說，今年端午節，為了防疫，很多人都配合指揮中心的呼籲，避免跨區移動，把好不容易買到的返鄉車票退掉，真的謝謝大家，也向大家說聲不好意思。

蔡英文表示，她知道對出門在外、離鄉背井的朋友來說，把握節慶連假，跳脫平常的工作環境，離開一個人的空間，跟家人好好聚聚，非常重要。更何況端午時節，總會讓人懷念起家鄉的粽子，「不論是南部粽還是北部粽，家裡的粽子就是最好吃的粽子」。

蔡英文拜託大家，今年放棄回家的機會，是讓人很不忍心的一件事，但她還是要謝謝每一位配合防疫、退掉車票的人。

蔡英文表示，這陣子，漸漸習慣用視訊向家人報平安；習慣在跟家人同框的視訊畫面中，互相交換著生活中的酸甜苦辣。透過家人的鏡頭，我們看到他們正在做的事，感覺到他們的陪伴。

蔡英文表示，還有很多人在社群平台上，跟朋友一起直播、聊天、分享心情，一起居家運動，「我相信今年端午，不論有沒有回家，我們都一樣熱愛家鄉、熱愛我們的家人。為了減少接觸的風險，在線上團聚，就是我們為彼此努力最大的心意」。