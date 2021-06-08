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蔡英文親自致電4縣市首長　通話內容曝光！承諾全力支援地方

▲▼總統蔡英文。（圖／張惇涵臉書）

▲總統蔡英文。（圖／張惇涵臉書）

記者陶本和／台北報導

面對國內疫情，總統府張惇涵8日表示，總統蔡英文日前有跟新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌，以及新北市長侯友宜通電話，藍綠的縣市首長，在防疫過程中保持相互聯繫，並承諾全力支持地方。

張惇涵表示，蔡英文每天密集向國際友人溝通，緊盯外購的2,000萬劑疫苗如期如質到貨，爭取更多疫苗加速抵達台灣。

張惇涵指出，日本提供的124萬劑AZ疫苗，陳時中指揮官已經表達，希望6月15日能夠開打；而美國提供的75萬劑疫苗，指揮中心跟外交團隊已經啟動後續載運的協調工作，相信很快也會空運來台。

除了處理國際疫苗供需的緊張狀況，國內疫情也仍然緊張，尤其最近苗栗科學園區的感染狀況。對此，張惇涵說，上週六蔡英文陸續和三縣市首長通了電話，包括新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌加油讚。

在電話中，蔡英文向大家表達，陳時中已經派了經驗豐富的王必勝醫師進駐苗栗，成立前進指揮中心，國軍已經在她的指示之下，跟新竹市政府、科技部共同協力，迅速完成竹科專案篩檢站。竹科篩檢站在禮拜六啟用後，預計今天可以完成約4,000人篩檢。

張惇涵表示，蔡英文的立場非常清楚，任何地方，只要有任何需要，中央一定全力支持。竹竹苗是共同生活圈，也是高科技產業重要廊帶，總統希望大家能夠組成竹竹苗防疫作戰聯盟，整合區域內的防疫資源，守護人民健康，也守護國家戰略產業的安全。

此外，當天傍晚，蔡英文也打了一通電話給新北市長侯友宜。張惇涵表示，電話中，侯友宜有跟總統說明目前新北疫情的狀況，總統向侯市長表達一樣的態度立場，如果新北市有需要之處，中央一定會全力支援新北市。

實際上，張惇涵表示，國軍醫院陸續投入人力，支援新北市篩檢站的工作，中央開設的集中檢疫所等資源，也會持續支援新北市和各縣市；同時，蔡英文也請陳時中指揮官和指揮中心團隊，秉持專業角度，務必協助新北市，中央地方一起落實各項防疫工作，在最短時間內控制疫情。

張惇涵表示，就他的了解，藍綠的縣市首長，在防疫過程中都有保持一定的相互聯繫，畢竟，病毒不分藍綠，我們的共同敵人是病毒。

他強調，不分中央地方、不分黨派、不分政府民間，即使大家有不同的政治立場或主張，但面對病毒這個共同的敵人，冷靜團結、互助合作，才是同島一命的真諦。

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