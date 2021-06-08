快訊／柯文哲首談疫苗混打　先打AZ再打BNT、莫德納「這個OK」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日公布，新增219例本土確診，其中新北市123例最多，其次為台北市54例，另有22例死亡個案。台北市政府8日下午召開防疫記者會，關於疫苗是否可以混打？台北市長柯文哲表示，自己看過很多論文，先打AZ疫苗再打BNT（輝瑞）或莫德納疫苗，「效果甚至更好」，比兩次都打AZ疫苗的抗體濃度高。

台北市政府8日下午召開防疫記者會，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊和相關局處同仁皆列席，並對北市剩餘6900劑疫苗狀況、中研院院士陳培哲請辭、疫苗接種順序、國民黨提普發現金1萬元紓困做相關回應。

關於疫苗能否混打？柯文哲表示，這個科學問題、科學解決，自己看過很多論文，先打AZ之後打BNT或莫德納疫苗，「效果甚至更好，好像沒問題！」不過倒過來先打莫德納或BNT，之後再打AZ，「這我沒看到論文。」

柯文哲表示，寫論文得按照實際問題寫，先打AZ疫苗，後面再打BNT或莫德納是可以，「而且好像比兩次都打AZ疫苗的抗體濃度高」、「這個OK」，只是倒過來的打法，目前他還沒看到相關論文。

▼輝瑞/BNT疫苗及莫德納疫苗。（圖／路透）

柯文哲強調，結論就是，先打AZ後打莫德納是可以的，其他目前沒科學證據，不過目前台灣大部分只有AZ疫苗，不用煩惱這問題，等到有很多疫苗再來煩惱，「有需要的問題再來煩惱，沒需要的煩惱幹嘛？」

指揮中心表示，新增219例本土病例，為117例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於5月22日至6月7日。以新北市123例最多，其次為台北市54例，苗栗縣16例，桃園市13例，基隆市8例，彰化縣2例，台南市、新竹市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市42例中，36例為已知感染源，6例關聯不明。

指揮中心說明，新增22例死亡個案，共計為男性15位、女性7位，年齡介於30多歲至100多歲，發病日介於5月13日至5月30日，確診日介於5月18日至6月4日，死亡日介於5月30日至6月7日。

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▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）