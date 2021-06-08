新北+123例「飆破5千」！全國13縣市+0　一張圖曝最新狀況

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心（8）日公布國內新增219例本土病例，確診個案中新增22例死亡，其中，新北市新增了123例，累計總數飆破5千例，但今日仍有13縣市皆是+0，不過指揮官陳時中表示，目前疫情尚未趨緩，毫無放鬆本錢。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然。

指揮中心表示，今日新增之219例本土病例，為117例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年5月22日至6月7日。以新北市123例最多，其次為臺北市54例，苗栗縣16例，桃園市13例，基隆市8例，彰化縣2例，臺南市、新竹市及臺中市各1例。其中雙北地區以外縣市42例中，36例為已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

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指揮中心表示，今日新增之219例本土病例，為117例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年5月22日至6月7日。另外，今日新增22例死亡個案，共計為男性15位、女性7位，年齡介於30多歲至100多歲，發病日介於5月13日至5月30日，確診日介於5月18日至6月4日，死亡日介於5月30日至6月7日。

陳時中指出，從5月11日至6月6日為止，累計確診病患已達11326人，目前已有2157人解除隔離，其中包含台北市1024人、新北市785人以及桃園市105人，目前醫院醫療量能壓力相對減低，集中檢疫所的空床數則因為因應苗栗群聚事件，所以集中檢疫所的床數變少。

陳時中表示，其中北部增加963床，大部分須隔離的人都往中部移動，所以集中檢疫所空床數從3300降到2649床，目前仍舊希望先將苗栗群聚事件中的移工們能盡量隔離開來，以免群聚感染擴大。