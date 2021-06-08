新中國駐英大使到任！美國專家鄭澤光接棒：推進中英互利合作

▲外交部原副部長鄭澤光出任中國駐英國大使。（圖／翻攝自中國外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

據中國駐英國大使館官網6月7日消息，外交部原副部長鄭澤光已抵達英國履新，出任中華人民共和國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國第12 任特命全權大使。鄭澤光在抵英履新致辭中表示，他期待同英國政府和各界朋友一道，加強接觸與溝通，增進兩國人民相互了解，促進雙方各領域互利合作。

鄭澤光在致詞中指出，中英兩國人民對加強交往與合作都有著強烈的願望。雙方要繼續為兩國人民鋪設更多的交往之路，架起更好的合作之橋，打造更實的友誼之基。

他同時表示，當前，中英兩國各自正經曆著深刻變革，去年，習近平主席兩次同強森首相通電話，為進一步推進中英關係指明了方向；雙方應認真落實兩國領導人達成的重要共識，尊重彼此核心利益和重大關切，深化貿易、金融、創新、人文等領域合作，加強在抗擊疫情，促進全球經濟復甦、應對氣候變化等國際問題上的協調與配合，妥善處理兩國間的分歧，使中英關係更好地惠及兩國人民，為維護世界和平，促進共同發展作出更大貢獻。

據《北京青年報》報導，今年1月31日，第11任駐英大使劉曉明卸任。鄭澤光出生於1963年10月，廣東普寧人，1986年進入外交部工作後獲得赴英留學機會，公派英國卡迪夫大學學習。

在外交部任職期間，他曾經三次派駐美洲，曆任駐千里達及托巴哥使館職員、隨員，駐美使館二秘、一秘、公使；其間三次回國任職，曆任北美洲大洋洲司隨員、三秘、副處長、處長、副司長。2008至2010年期間，他擔任北美大洋洲司司長。

2010年，中組部組織央地幹部交流任職，66名中央和國家機關中青年幹部下派地方，鄭澤光是其中之一，他於2010年7月任南京市委常委，隨後兼任副市長，2013年1月起兼任常務副市長。

在南京任職3年後，2013年5月，鄭澤光回到外交部，擔任部長助理。2015年，52歲的鄭澤光升任外交部副部長，成為當時外交部最年輕的副部長。

今年2月20日，人力資源和社會保障部官網發布國務院任免國家工作人員消息，免去鄭澤光的外交部副部長職務。6月2日，英國駐華大使吳若蘭在社交媒體發布與鄭澤光合照，祝即將赴倫敦履新的中國新任駐英大使鄭澤光一路平安。

任外交部副部長期間，鄭澤光分管美洲、大洋洲和拉美地區事務。據《新華社》報導顯示，鄭澤光曾多次參與中美經貿高級別磋商。此外，鄭澤光還多次因美方涉華制裁和消極議案召見美國駐華使館官員。